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        Haberler Bilgi Gündem AÖF kayıt yenileme tarihleri 2025: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

        AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

        Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarih aralığında yapılacak olan ders seçim işlemleri, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor?" İşte 2025 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 18:10 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:10
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi finallerinin ardından gözler, AÖF Bahar Dönemi kayıt tarihlerine çevrildi. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, belirtilen tarih aralığında kayıtlarını tamamlayabilecek. Peki, "AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?" İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri...

        • 2

          AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

          Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ders kayıt işlemleri 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

        • 3

          AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

          Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesine giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, “ders ekle/sil” ekranı üzerinden ders seçimlerini yaparak kayıt sürecini tamamlayabiliyor.

        • 4

          Açıköğretim Fakültesi’ne kayıtlı olan öğrencilerin, bölümlerine göre belirlenen öğrenim harcını her kayıt yenileme döneminde yatırmaları gerekiyor.

          Ödeme yapılmadan kayıt işlemleri tamamlanmıyor, bu nedenle öğrencilerin belirtilen süre içinde harç ödemelerini yapmaları büyük önem taşıyor.

        • 5

          AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

          Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

          Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak.

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