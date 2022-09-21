AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Konuya dair en çok merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, 2022-2023 eğitim-öğretim yılnda AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman ve sınavlara hangi günlere denk geliyor?