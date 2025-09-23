Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

        AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

        Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Buna göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri ekim ayında başlayacak ve kayıt yenileme işlemleri kısa sürede bitecek. İşte, AÖF kayıt yenileme tarihi ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 14:54 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için kayıt yenileme süreci başlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar ve güz dönemi öncesinde, derslerini güncellemek ve ekle-sil işlemlerini tamamlamak isteyenler kayıt yenileme tarihini merak ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?

        • 2

          2025 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

          2025 yılı için AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından akademik takvim kapsamında açıklandı.

          Buna göre; Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim Cuma günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemleri toplam 12 gün sürecek.

        • 3

          Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ise 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Şubat'ta tamamlanacak.

          AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          AÖF kayıt yenileme süreci tamamen online yürütülüyor. Öğrenciler:

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu sistemine giriş yapacak ve ders seçimi işlemini gerçekleştirecek. Öğrenciler, akademik kurallara göre alabilecekleri dersleri seçmekle yükümlü olacak.

        • 4

          Seçilen dersler onaylandıktan sonra, kayıt yenileme harcı (öğrenim ücreti ve varsa dönemlik katkı payı) belirtilen bankalara yatırılacak.

          Ödeme işlemi tamamlandığında kayıt yenileme süreci resmi olarak tamamlanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Kredili satışlar artacak
        Kredili satışlar artacak
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Habertürk Anasayfa