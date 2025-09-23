AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

2025 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2025 yılı için AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından akademik takvim kapsamında açıklandı.

Buna göre; Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim Cuma günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemleri toplam 12 gün sürecek.