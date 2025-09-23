AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Buna göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri ekim ayında başlayacak ve kayıt yenileme işlemleri kısa sürede bitecek. İşte, AÖF kayıt yenileme tarihi ve tüm detaylar
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için kayıt yenileme süreci başlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar ve güz dönemi öncesinde, derslerini güncellemek ve ekle-sil işlemlerini tamamlamak isteyenler kayıt yenileme tarihini merak ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?
2025 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2025 yılı için AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından akademik takvim kapsamında açıklandı.
Buna göre; Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim Cuma günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemleri toplam 12 gün sürecek.
Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ise 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Şubat'ta tamamlanacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme süreci tamamen online yürütülüyor. Öğrenciler:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu sistemine giriş yapacak ve ders seçimi işlemini gerçekleştirecek. Öğrenciler, akademik kurallara göre alabilecekleri dersleri seçmekle yükümlü olacak.
Seçilen dersler onaylandıktan sonra, kayıt yenileme harcı (öğrenim ücreti ve varsa dönemlik katkı payı) belirtilen bankalara yatırılacak.
Ödeme işlemi tamamlandığında kayıt yenileme süreci resmi olarak tamamlanacak.