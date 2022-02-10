Üniversite eğitimini örgün sistem üzerinden sürdüremeyecek olan ya da ikinci üniversitesi için Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine başvurmak isteyen öğrencilerin gündeminde 2022 AÖF Bahar dönemi kayıt tarihleri var.

Bilindiği gibi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2021-2022 kayıt tarihleri, kayıt yenileme tarihleri, sınav tarihleri ve sınav merkezi tercihi tarihleri senenin başında yayınlanan 2021-2022 AÖF Akademik Takvimi aracılığı ile netleşmişti. AÖF Güz dönemi fial sınavlarının ardından gündeme gelen AÖF 2022 kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili merak edilenlere haberimizde ulaşabilirisiniz.