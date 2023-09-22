Açıköğretim Üniversitesi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan devam eden öğrencilerin gözleri AÖF kayıt tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sınavlara giriş yapmak isteyen adaylar anadolu.edu.tr adresi üzerinden ders seçimi yaparak kayıt yenileme ücretini ödeyebilecekler. İşte 2023-2024 AÖF kayıt tarihleri...