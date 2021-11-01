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Anya Taylor-Joy: Etrafımdakileri ağlayarak kandırıyorum! - Magazin haberleri

Anya Taylor-Joy: Etrafımdakileri ağlayarak kandırıyorum!

'The Queen's Gambit' dizisinin yıldızı Anya Taylor-Joy, oyunculuktan gelen ağlama yeteneği sayesinde çevresindeki insanları kandırdığını itiraf etti. Taylor-Joy, "Gözlerim hemen yaşarıyor. Biraz bencilce ama ben çok eğleniyorum" diye konuştu

01.11.2021 - 11:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'The Queen's Gambit' dizisinde canlandırdığı 'Beth Harmon' karakteriyle Altın Küre kazanan ve Emmy'ye aday gösterilen oyuncu Anya Taylor-Joy, samimi bir itirafta bulundu.

  • 'The Late Late Show'a konuk olan Taylor-Joy, James Corden’ın sorularını yanıtladı. 25 yaşındaki yıldız, "İlk ağlama sahnemde bunun nasıl yapılacağını bilmiyordum ve başıma gelen kötü şeyleri sabahtan itibaren düşünmeye başladım ve çekim saati geldiğinde hazırdım. Bu şekilde nasıl yapılacağını da öğrendim." dedi.

  • "BENCİLCE AMA ÇOK EĞLENİYORUM"

    Arkadaşlarını bazen ağlayarak kandırdığını itiraf eden Anya Taylor-Joy, "Gözlerim hemen yaşarıyor. Biraz bencilce ama ben çok eğleniyorum. Eskiden daha sık yapıyordum, ‘Benimle böyle konuşamazsın’ diyerek çevredekilerin tepkisini ölçüyordum." şeklinde konuştu.

  • "PEK ÇOK KİŞİ SADECE SOHBET ETMEK İSTİYOR"

    Geçtiğimiz haftalarda Edgar Wright'ın 'Last Night in Soho' filmi öncesi Tatler'a konuşan ABD'li oyuncu, şöhretin etkileri hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirmişti. Anya Taylor-Joy, "Pek çok kişi tatlı ve kibar ve sadece sohbet etmek istiyor ve buna bayılıyorum." demişti.

  • "GÜVENLİ DEĞİL!"

    Başkalarıyla yaşadığı karşılaşmaların geri kalanı sorulduğunda ise Anya Taylor-Joy, paparazzileri kast ederek "20'ye karşı sadece bir kişi olduğunuz başka zamanlar da var ve bu fiziksel olarak güvenli değil!" ifadelerini kullanmıştı.

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