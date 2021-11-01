"AV DEĞİLİM!"



Taylor-Joy, 'Saturday Night Live'ı sunmak için New York'tayken yaşadığı bir olayın kendisini çok korkuttuğunu itiraf etmişti.



Eve gidip ağladığını ancak durumu anladığını söyleyen ünlü oyuncu, bulduğu çözümü şu sözlerle anlatmıştı:



Ertesi sabah dışarı çıktım ve 'Merhaba, benim adım Anya. Kamerayı indirelim ve tanışalım' dedim. Ben av değilim! Kaçmak istemiyorum. Şunu tercih ederim; bunun senin işin olduğunu anlıyorum ve umarım ufak tefek bir kadın olduğumu ve şu anda korktuğumu anlayabilirsin. Bu yüzden anlaşabilir miyiz, böylece işini yapabilirsin ve ben de daha az korkmuş hissedebilirim?