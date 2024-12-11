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        Haberler Gündem Güncel Antrenör Şükran'dan hemcinslerine yakın savunma | Son dakika haberleri

        Antrenör Şükran’dan hemcinslerine yakın savunma eğitimi

        Manisa'da, üniversite son sınıf öğrencisi ve aynı zamanda "muay thai" antrenörü Şükran Öncü, günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri saldırılara karşı kendilerini korumaları için sınıf arkadaşı olan hemcinslerine gönüllü olarak yakın savunma öğretiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:42
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        Antrenör Şükran'dan hemcinslerine yakın savunma
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        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi ve muay thai antrenörü Şükran Öncü (22), kendilerini savunabilmeleri ve oluşabilecek şiddeti engellemek için hemcinsi 4 sınıf arkadaşına, yakın savunma eğitimi veriyor.

        Arkadaşlarının, son zamanlarda artan şiddet olaylarından etkilenerek yaptığı teklifi kabul edip, haftanın belirli günleri eğitim verdiğini belirten Öncü, "Yakın savunmayı öğrenmek istediler. Bunun üzerine dersten çıktıktan sonra salona gelerek antrenman yapıyoruz. Kendimizi korumayı öğreniyoruz. Kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum. Minimum güç, maksimum etkiyle arkadaşlarımın savunmayı öğrendiklerini düşünüyorum" dedi.

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        Yakın savunma öğrenmeleri sayesinde arkadaşlarının öz güvenlerinin arttırdığına dikkati çeken 6 yıllık antrenör Öncü, "Dışarıda emin adımlarla yürüyebildikleri gibi bakış açıları da değişti. Artık kendilerine karşı gerçekleşme ihtimali olan şiddete karşı kendilerini koruyabilirler" diye konuştu.

        2019'da Avrupa ikinciliği, 2020 Avrupa üçüncülüğü, bu yıl ise üniversiteler arası müsabakalarda ikincilik madalyası bulunan Öncü, antrenör olarak bugüne kadar muay thai sporunda 500'e yakın öğrenci yetiştirdiğini de belirtti.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Sümeyye Demir (22) de eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Artık kendimizi daha güvende hissediyoruz. İnşallah başımıza gelmez ama günlük yaşamımızda başımıza gelecek herhangi bir saldırıdan kendimizi koruyabiliriz" dedi.

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