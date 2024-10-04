Antrenmanların neşe kaynağı: Karate Cat

Kedinin yaklaşık 1 yıldır merkezde bulunduğunu dile getiren Şentürk, "Genellikle küçük yaş grubu çocukların antrenmanlarına ilgi gösteriyor. Antrenmanlarda araya kaynıyor ve dahil oluyor. Biz antrenman yaparken sesleri duyup antrenmana katıldı. Çocuklar da sevdi. Devamlı antrenmanlara girip çıkıyor" diye konuştu.