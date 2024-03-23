Spor yapan insanlar kas oluşumu ve hızlı toparlamak için yedikleri yiyeceklere de dikkat etmelidir. Ancak insanlar için almaları gereken protein ve karbonhidratı ne zaman tüketmeleri gerektiğini anlamak zor olabilir. İşte, hem antrenman öncesi hem de antrenman sonrası nasıl beslenilmesi gerektiğine dair detaylar...