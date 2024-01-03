Antika tutkunu müezzin evini müzeye dönüştürdü
Karabük'te yaşayan müezzin Cafer Çayır, 40 yıldır biriktirdiği antika eşyalarla evinde adeta müze oluşturdu
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Antika hobisi tutku haline gelen Karabük Belediyesi Camisi müezzini 56 yaşındaki Cafer Çayır, evinin 3 odasında geçmiş dönemlerden kalma mutfak eşyaları, dini motifler, tarım aletleri, çeşitli aydınlatma araçları, hat yazıları, müzik aletleri ve eski halıları sergiliyor.
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Ayrıca evin bir köşesini 7 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Karabüklü uzman onbaşı Umut Aytekin'in eşyalarına ayıran Çayır, evin diğer bir bölümünde ise Karabük'ün manevi kurucusu Bahattin Gazi Hazretlerinin hatıralarına yer veriyor.
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Çayır, bir şeyler biriktirme tutkusunun ortaokul yıllarında pul ve para koleksiyonuyla başladığını söyledi.
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Lise yıllarında antika eşyaları biriktirmeye başladığını belirten Çayır, "Eski eşyaları 40 yıldır topluyorum. Bu eşyaları Safranbolu konaklarıyla buluşturalım, sergileyelim.
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Gelecek nesle bizim de bir katkımız olsun. Osmanlımızın güzel kültürünü yansıtmamız lazım. 1800'lü yıllardan dedemin dedelerinden kalma, müzemize kazandırdığımız kahve değirmenleri mevcut. 100-150 yıllık eşyalar var" diye konuştu.
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