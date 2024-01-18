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        Haberler Yaşam Antika Pazarı'nın Çorumlu kovboyu

        Antika Pazarı'nın Çorumlu kovboyu

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Antika Pazarı'na 10 yıldır giden Çorumlu kovboy Sefer Karakaş tarzıyla ilgi çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:11
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          Ankara'nın Çankaya ilçesinde her ayın ilk pazar günü, koleksiyonerler ve antika meraklıları, Ayrancı Antika Pazarı'nda bir araya geliyor.

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          Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden getirilen süs eşyası, taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak, çarık ve tarım aletlerinin sergilendiği pazar, başkentlilerin yanı sıra başka şehirlerden gelen antika tutkunlarıyla Ankara'da yaşayan yabancıları da ağırlıyor.

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          Ankara'dan geçmişe açılan kapı olan antika pazarı, hafta sonları yüzlerce insanı tarihi yolculuğa çıkarıyor.

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          ANTİKA PAZARI'NA 10 YILDIR GELİYOR

          Çorum'dan, üzerinde kovboy kıyafetleriyle pazara gelen Sefer Karakaş, antika pazarı için her ay Ankara'ya geldiğini söyledi.

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          Burada çocukluğundan parçalar bulduğunu ifade eden Karakaş, "Klasik ve antika ürünleri çok seviyorum. Böyle yerleri gezerek, gençliğimde alamadığım veya almak istediğim bulamadığım şeyleri burada bulmak amacıyla geziyorum" dedi.

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          Sefer Karakaş, buradaki atmosferin kendisine huzur verdiğini anlatarak, "10 yıldır her ay geliyorum. Burası Türkiye'nin nadide antika pazarlarından birisi, ülkenin nadide antikacıları geliyor" diye konuştu.

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