Antik Yunan aşkın 7 türe ayrıldığına inanıyordu

EROS (ROMANTİK AŞK)

Adını Yunan Aşk Tanrısı'ndan alan ve Afrodit'in (Aşk Tanrıçası) oğlu olan Eros, aşırı romantik ve cinsel duygular uyandıran, güçlü ve tutkulu bir aşk türüdür.

Her ne kadar tutkulu bir aşk olsa da, ilkel üreme dürtüsü ve Eros'un insan zihnini kontrol etme yeteneği, Antik Yunanlıların bunu potansiyel olarak dengesizleştirici, tehlikeli ve korkutucu bir aşk türü olarak görmesine neden oldu.