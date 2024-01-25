Antik Roma'da hijyen ikilemi: Doğru bildikleri yanlışlar yüzünden hasta oldular

SU KEMERLERİ HİJYENİ NASIL ETKİLEDİ?

Romalıların, nehirlerden şehirlere su sağlayan su kemerleri vardı. Bu kemerler sayesinde temizlik ve içme suyuna kolay erişimin olması gibi avantajlar sağlıyordu. Su kemerleri olmasaydı, Roma İmparatorluğu'ndaki hijyen, eskisinden çok daha kötü olurdu.

Fotoğrafta Pont du Gard bulunuyor, Romalılar tarafından bugünkü Fransa'nın güneyinde inşa edilmiş olan bir su kemeridir. Kaynak: AP.