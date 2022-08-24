Antik limanda Roma külçeleri bulundu

Bu arada da bazı buluntular açığa çıktı ve bu çok önemli. Roma külçeleri çıktı. Bunlar büyük çivi şeklinde, ortasında bir bombe olan, küskü diyebiliriz. Ya bir takım demir aletlerinin yapımında ya da bazı endüstriyel tasarım için kullanılıyorlar. Bu buluntu önemliydi. Çünkü Doğu Akdeniz’in en önemli, en büyük limanlarından biri olan Soli Pompeipolis Antik Limanı gerçekten anıtsal özelliklere sahip" diye konuştu.