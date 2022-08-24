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Antik limanda Roma külçeleri bulundu

Doğu Akdeniz’in en önemli, en büyük limanları arasında yer alan ve neredeyse tamamı kumlar altında kalan Soli Pompeipolis Antik Limanı’ndaki bu yılki kazılar sona erdi. İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu yıl 70 metrelik alan temizlenirken, Roma dönemine ait 6 külçe bulundu

24.08.2022 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nin limanındaki kazı çalışması sona erdi.

  • Tarihi 2. yüzyıla uzanan Soli Pompeiopolis Antik Limanı'nda kazı 4 Ağustos’ta başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında başlayan kazılar, 20 gün sürdü.

  • İlk kez gerçekleştirilen kazılarda bu yıl 70 metrelik bir alan temizlenirken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, bu yıl ilk kez başlatılan ve sona eren çalışmalara ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı.

  • Prof. Dr. Remzi Yağcı, 2022 yılı Soli Pompeipolis Kazı programı içerisinde yer alan liman çalışmalarının 20 gün sürdüğünü söyledi. Bu sürede 70 metrelik bir alanda çalıştıklarını ifade eden Yağcı, "Burada amaç limanın yapısal ayrıntılarının ortaya çıkarılmasıydı. Dolgu malzemesinin özel bir harçla yapılmış olması ve oradaki bloklar üzerinde incelemelerimiz devam ediyor.

  • Bu arada da bazı buluntular açığa çıktı ve bu çok önemli. Roma külçeleri çıktı. Bunlar büyük çivi şeklinde, ortasında bir bombe olan, küskü diyebiliriz. Ya bir takım demir aletlerinin yapımında ya da bazı endüstriyel tasarım için kullanılıyorlar. Bu buluntu önemliydi. Çünkü Doğu Akdeniz’in en önemli, en büyük limanlarından biri olan Soli Pompeipolis Antik Limanı gerçekten anıtsal özelliklere sahip" diye konuştu.

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