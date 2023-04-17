Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy (36) ve R.S. arasında bugün saat 10.00 sıralarında, "nöbet" konusundan kaynaklı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. tabancayla Köksoy'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Köksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Ebubekir Köksoy'un cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan, kendisi de yüzünden yaralanan R.S., jandarma ekipleri tarafından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evinde yakalandı. Çağırılan ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen R.S.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.