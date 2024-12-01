Antik dönem çocukları nasıl oyun oynuyordu? Seramik çıngıraklardan bugünün legolarına oyuncakların tarihteki serüveni!

BİR NESNE OYUNCAK MI, YOKSA TÖRENSEL BİR OBJE Mİ?

Bir nesnenin oyuncak olup olmadığını anlamanın en önemli yolu, bulunduğu bağlamı incelemektir. Örneğin, Antik Yunan’da bir mezarda bulunan minyatür tekerlekli bir at figürü, hem bir çocuk oyuncağı hem de tanrılara bir adak olabilir. Benzer şekilde, bir seramik çıngırak, bir bebeği sakinleştirmek için kullanılmış olabileceği gibi, törenlerde de işlev görmüş olabilir.