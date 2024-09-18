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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Antik Anadolu’da Betimlemeler ve Törenler

        Antik Anadolu’da Betimlemeler ve Törenler

        İtalyan Kültür Merkezi'nin bu yıl ilk kez İstanbul Üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlediği 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, 4 Ekim Cuma günü "Antik Anadolu'da Betimlemeler ve Törenler: Mekânlar, Anıtlar, İmgeler" ana başlığıyla gerçekleşecek!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 00:03 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:03
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        Antik Anadolu'da Betimlemeler ve Törenler
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        İki ülke arasındaki kültürel diplomasi açısından büyük öneme sahip olan İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, 4 Ekim 2024 tarihinde Türkiye’de çalışmalarını sürdüren İtalyan arkeologları 15. kez ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun ve İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin girişimleriyle, Ankara İtalyan Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen sempozyum, bu yıl ilk kez İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek.

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        Türk topraklarına dağılmış muazzam bir miras üzerinde Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışan İtalyan arkeologlara, sahada yürütülen çalışmaların sonuçlarını karşılaştırma olanağı sağlayan etkinlik, İtalyan ve Türk iş birliğiyle yürütülen kazılar, araştırmalar ve incelemeler sayesinde Türkiye’nin zengin kültürel mirasını gözler önüne seriyor. Uluslararası bilim, akademi ve kültür dünyası tarafından geniş çapta tanınan bu köklü buluşma, iki ülkenin bilimsel iş birliğini daha da derinleştirmek ve arkeoloji alanındaki ortak çalışmaları sergilemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

        “Antik Anadolu’da Betimlemeler ve Törenler: Mekânlar, Anıtlar, İmgeler” ana başlığıyla İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşecek 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nda, Arslantepe, Hierapolis, Karkamış, Kültepe, Uşaklı Höyük, Porsuk-Zeyve Höyük, Hattuşa, Tripolis ve Tokalı Kilisesi gibi önemli arkeolojik alanlarda faaliyet gösteren arkeologlar konuşmacı olarak yer alacak.

        Siyasi, diplomatik ve akademik yetkililerin ve akademisyenlerin katılımıyla 3 Ekim akşamı Venedik Sarayı’nda özel bir açılış davetiyle başlayacak olan 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nun akademik oturumları ise 4 Ekim Cuma günü herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konsey Salonu’nda gerçekleşecek.

        Sabah 9.00’da başlayıp gün boyu sürecek oturumlarda konuşmacılar, çalışmalarının sonuçlarını ve alandaki en son keşifleri dinleyicilerle paylaşacaklar. Akademik oturumların, prehistorya ve protohistorya dönemlerine odaklanılacak ilk bölümünün moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülsün Umurtak; klasik ve Bizans dönemlerine odaklanılacak ikinci bölümün moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Müjde Peker üstlenecek. 4 Ekim Cuma günü gerçekleşecek oturma katılmak isteyenler, iicistanbul.esteri.it üzerinden etkinliğe kayıt yaptırabilirler.

        Konuşmaların İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirileceği “Antik Anadolu'da Betimlemeler ve Törenler: Mekânlar, Anıtlar, İmgeler” başlıklı 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nda paylaşılan bulgular, önümüzdeki günlerde ayrıca kitap haline de getirilecek.

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        #İtalyan Kültür Merkezi
        #istanbul üniversitesi
        #arkeoloji
        #kazı
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