'Antibiyotik' tehdidinin cezası belli oldu

Hasan G. (57),18 Ocak'ta rahatsızlanan torununu kentteki özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Acil serviste görevli Doktor Tuğrul Kaba çocuğu muayene ederken, Hasan G. torununa antibiyotik şurup yazmasını istedi. Bu talebin ardından Kaba, çocuğun rahatsızlığının uzun süreli antibiyotik kullanması gerektirmediğini belirtti. Hasan G. ise iddiaya göre, istediği ilacı yazmadığı için doktora önce hakaret etti, sonra da "Buradan nasıl çıkacaksın" diyerek tehdit etti.
Tuğrul Kaba'nın şikâyeti üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Hasan G., hakkında hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. Kahramanmaraş 8´inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Hasan G., hakaret ve tehditte bulunmadığını, doktorun kendisine küfrettiğini öne sürüp beraatını istedi. Duruşma sonunda; Hasan G.'ye hakaret suçundan 5 bin 300 lira, tehdit suçundan ise 360 lira olmak üzere toplam 5 bin 660 lira adli para cezası verdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
MESLEKTAŞLARINA SESLENDİ
Dava sonucunu değerlendiren Tuğrul Kaba, yargılama sonunda hasta yakınının suçlu bulunduğunu söyledi. Kaba, o gün yaşadıklarını da şöyle anlattı:
"Hasta, dedesi tarafından boğaz ağrısı ve hafif ateş şikâyetiyle hastanemize getirildi. Muayenemi yaptım, gerekli tahlilleri istedim. Hasta yakınları o kadar vakitlerinin olmadığını, antibiyotik ilaç istediğini söyledi. Bunun üzerine ben de çocuğun tedavisinde antibiyotik gerekmediğini söyledim. Fakat antibiyotik yazmam için bana ısrar ve baskıda bulundu.
'BURADAN, HASTANEDNE NASIL ÇIKACAKSIN' DİYE BENİ TEHDİT ETTİ
Yazamayacağımı, kapıda bekleyen hastalarım olduğunu o nedenle hasta yakının çıkmasını istedim. Bunun üzerine küfretmeye başladı bana. Güvenlik görevlilerinden yardım isteyince bu kez bağırarak, 'Buradan, hastaneden nasıl çıkacaksın?' diye beni tehdit ederek, küfürler etti. Ben de şiddetin cezasız kalmasını istemediğim için suç duyurusunda bulundum.
Yargılama sonucunda suçlu bulundu ve adli para cezasına çarptırıldı. Ben, sağlık çalışanlarının şiddete uğramaması için, bu şiddetin engellenmesi için üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Özellikle meslektaşlarımın bu konuda 'Bundan bir şey çıkacak mı?' deyip dava açmamalarını doğru bulmuyorum. Şiddete uğradılarsa kesinlikle şikâyetçi olup sonuna kadar takipçisi olmalarını istiyorum."
'BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMIN SAĞLIK İÇİN TEHDİT'
Antibiyotiğin her rahatsızlıkta kullanılabilecek bir ilaç olmadığını belirten ve insanların bu konuda doktorlara ısrar etmemeleri gerektiğini vurgulayan Tuğrul Kaba, "Bilinçsiz antibiyotik kullanımı toplum sağlığı için çok büyük tehdit. Bu antibiyotik insanların her şikâyeti olduğunda, boğazları ağrıdığında kullanabilecekleri bir şey olsa bizim reçetemize tabi kılınmaz, reçetesiz de marketten, eczaneden alabilirler. Ama toplum sağlığı için bilinçsiz kullanımı büyük bir tehdit oluşturduğu için doktor gözetiminde uygun süre ve dozlarda kullanılması gerekiyor ama insanlara bunu anlatmak da maalesef güçlük çekiyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!