Anti-virüs programı yazılımcısı John McAfee Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu

Anti-virüs programı kurucusu ve yazılımcısı John McAfee, İspanya mahkemesi vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ABD'ye iade edilmesini onayladıktan birkaç saat sonra Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu.

Katalan Adalet Bakanlığı, hapishane doktorlarının 75 yaşındaki McAfee'yi hayata döndürmeye çalıştıklarını ama başarısız olduklarını söyledi.

Bakanlık yazılı açıklamasında "her şeyin McAfee'nin intihara işaret ettiğini" belirtti.

McAfee'nin şirketi ilk ticari anti-virüs yazılımını satışa çıkaran firmaydı.

McAfee, bilişim dünyasında milyarlarca dolarlık bir endüstrinin gelişiminde de ilk adımı atmış oldu.

Ekim 2020'de İspanya'da gözaltına alınan McAfee, danışmanlık çalışmalarından, yaptığı konuşmalardan, kripto para birimlerinden ve hayatının kitap olarak yayınlanması için yaptığı telif satışlarından milyonlarca dolar kazanmasına rağmen dört yıl boyunca vergi kaçırmakla suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı McAfee'nin gelirini paravan isimlerin banka hesaplarına yatırarak ve kripto para hesapları üzerinden işlem yaparak vergi yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürüyor.

McAfee ayrıca, başkalarının üzerine kayıtlı bir yat ve bir gayrimenkul dahil mal varlıklarını saklamakla suçlandı.