Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Transfer Anthony Martial Fener'e transfer mi oluyor? Anthony Martial kendi takımından ayrılıyor mu? - Futbol Haberleri

        Anthony Martial'den Fenerbahçe'ye müjde

        Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial, bu yaz Old Trafford'dan ayrılacağını kişisel sosyal medya hesaplarından duyurdu. Adı Fenerbahçe'yle anılan Martial'in Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial'den Fenerbahçe'ye müjde var. 28 yaşındaki Martial, bu yaz Old Trafford'dan ayrılacağını kişisel sosyal medya hesaplarından duyurdu.

        • 2

          Fransız forvet, "yeni zorluklar" peşinde koşacağını ancak yaklaşık on yıl forma giydikten sonra "her zaman kırmızı" kalacağını vurguladı.

        • 3

          Bu paylaşımın ardından, geçtiğimiz transfer döneminden beri adı Fenerbahçe'yle anılan Martial'in Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia edildi.

        • 4

          MARTIAL NE SÖYLEDİ?

          "Kulüpte geçirdiğim dokuz inanılmaz yılın ardından kariyerimde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. 2015'te geldiğimden beri, bu formayı giymekten ve sizlerin, en iyi taraftarların önünde oynamaktan büyük bir onur duydum. İyi zamanlar ve zor zamanlar boyunca sarsılmaz bir destek oldunuz. Tutkunuz ve sadakatiniz benim için sürekli bir motivasyon kaynağı oldu. Yaptığınız her şey için size kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum.

        • 5

          Şarkılarınız, teşvikleriniz ve kulübe olan sevginiz kalbimde sonsuza kadar kazınacak anılar olarak kalacak. Ayrıca burada geçirdiğim 9 yıl boyunca tanıştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibime ve tüm kulüp üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Bu deneyimleri sizlerle paylaşabildiğim için gurur duyuyorum. Manchester United her zaman kalbimde olacak. Bu kulüp kariyerime damgasını vurdu ve bana sizin önünüzde oynamak için inanılmaz bir fırsat sundu. Yeni zorluklara göğüs germek için ayrılıyorum. Her zaman bir Kırmızı Şeytan olacağım ve kulübün maçlarını tutkuyla takip etmeye devam edeceğim. Her şey için tekrar teşekkür ederim ve yakında görüşürüz. Tüm sevgilerimle, Anthony Martial."

        • 6

          Martial, 2015 yılında Monaco'dan kulübe katıldı ve bu anlaşma, onu en pahalı genç futbolcu yaptı. O zamandan bu yana Kırmızı Şeytanlar formasıyla 317 maça çıktı ve 90 gol attı.

        • 7

          Sakatlıklar onun United kariyerini çok etkilerken özellikle, 2023-24 sezonunda olumsuz bir etki uyandırdı. Yıldız forvet bu sezon Premier Lig'de sadece beş maça çıktı ve sadece bir gol atabildi.

        • 8

          Martial, United'daki sözleşmesi Haziran ayında sona erdiğinde artık yeni zorluklarla karşılaşacak. Kulübün sözleşmeyi 12 ay uzatma seçeneği vardı ancak bu gerçekleşmedi, bu da onun 2024-25 sezonunda oynayacak başka bir takım bulması gerektiği anlamına geliyor.

          Fenerbahçe, Monaco, West Ham, Lyon, Newcastle ve Tottenham gibi kulüplerin, 2023'te kulüpten ayrılacağı düşünüldüğünde onu transfer etmek istediği iddia edilmişti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Habertürk Anasayfa