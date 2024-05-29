Martial, United'daki sözleşmesi Haziran ayında sona erdiğinde artık yeni zorluklarla karşılaşacak. Kulübün sözleşmeyi 12 ay uzatma seçeneği vardı ancak bu gerçekleşmedi, bu da onun 2024-25 sezonunda oynayacak başka bir takım bulması gerektiği anlamına geliyor.

Fenerbahçe, Monaco, West Ham, Lyon, Newcastle ve Tottenham gibi kulüplerin, 2023'te kulüpten ayrılacağı düşünüldüğünde onu transfer etmek istediği iddia edilmişti.