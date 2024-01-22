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        Haberler Dünyadan Anthony Hopkins hayatını kaleme alıyor - Magazin haberleri

        Anthony Hopkins hayatını kaleme alıyor

        Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins, otobiyografisini yazdığını açıkladı. Usta isim, "Bu tuhaf bir süreç" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:45
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          Bir süredir ünlü psikanalist Sigmund Freud’u canlandırdığı "Freud’s Last Session" filmiyle gündemde olan Anthony Hopkins, hayatını kaleme alıyor.

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          People'a röportaj veren 86 yaşındaki usta aktör, otobiyografisini yazdığı süreci değerlendirdi. Hopkins, "Bu tuhaf bir süreç. Tek bir şeyle nasıl kutsanmış olduğumu fark ettim. Belki de bu benim beynimdir. Oldukça iyi bir hafızam var. Yılların içindeki ayların günlerini hatırlıyorum" dedi.

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          Otobiyografisi için anlatacak birçok öyküsü olduğunu söyleyen Hopkins; çalışmadığı zamanlarda da günlerini piyano çalmak, resim yapmak ve ailesiyle vakit geçirmek gibi kendisine keyif veren şeylerle doldurduğunu ifade etti.

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          Öte yandan 20 yıldır Stella Arroyave ile mutlu bir evliliği olan Hopkins'in eşi de ödüllü aktör ile ilgili bir belgesel üzerinde çalışıyor.

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