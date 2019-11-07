Antep katmeri nasıl yapılır? Antep katmeri tarifi

Antep Katmeri nasıl yapılır? Antep katmeri en özel günlerde sofraların olmazsa olmazı olarak yer alır. Aynı zamanda düğününü olan çiftlerin damadın arkadaşlarının veya ailesinin kız evine jest olarak gönderdiği bir çeşit tatlıdır. Giderek yok olan bu adet canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Yapması kolay yemesi daha kolay olan Antep Katmeri tarifeyle işte karşınızdayız.

Antep Katmeri Malzemeler;

1 adet baklavalık yufka

1 avuç çekilmiş Antep fıstığı

2-3 yemek kaşığı şeker

Tereyağı

Kaymak

Antep Katmeri Yapılışı;