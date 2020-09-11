Antep fıstığı; şeker hastalığına iyi gelmesi, kilo vermeye yardım etmesi, kalbi koruması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi gibi birçok faydası olan ve çok sevilen kuruyemiştir. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen bir yemiştir. Kabuklu olarak satıldığı gibi, kabuksuz ve tuzlanmış olarak satılır. Ülkemizde özellikle Antep yöresinde yetiştiği için adını Antep Fıstığı olarak almıştır.

Antep fıstığı faydaları nelerdir?

Birçok farklı faydası bulunan Antep fıstığının faydaları şöyle sıralayabiliriz:

Farklı Vitaminleri Barındırır: A vitamini, C vitamini ve E vitamini içeriği düşük olsa da önemli miktarda B vitamini vardır. Bir bardak fıstık yenildiğinde günlük B6 vitamininin %40’ını sağlar. B6 vitamini sayesinde birçok rahatsızlık önlenebilir.

A vitamini, C vitamini ve E vitamini içeriği düşük olsa da önemli miktarda B vitamini vardır. Bir bardak fıstık yenildiğinde günlük B6 vitamininin %40’ını sağlar. B6 vitamini sayesinde birçok rahatsızlık önlenebilir. Önemli Mineralleri Vücudunuza Almanızı Sağlar: Bir fincan Antep fıstığı, kırmızı kan hücresi, kemik ve kollajen yapı için gerekli olan günlük bakır minerali ihtiyacının %44’ünü karşılar. Aynı zamanda manganez ihtiyacının %15’inden fazlasını ve fosfor ihtiyacının %20’sinden fazlasını, potasyum ve magnezyum ihtiyacının %10’dan fazlasını karşılar. Fosfor enerji depolanmasını sağlarken, manganez kemik oluşumu için önemli bir mineraldir.

Bir fincan Antep fıstığı, kırmızı kan hücresi, kemik ve kollajen yapı için gerekli olan günlük bakır minerali ihtiyacının %44’ünü karşılar. Aynı zamanda manganez ihtiyacının %15’inden fazlasını ve fosfor ihtiyacının %20’sinden fazlasını, potasyum ve magnezyum ihtiyacının %10’dan fazlasını karşılar. Fosfor enerji depolanmasını sağlarken, manganez kemik oluşumu için önemli bir mineraldir. İyi Bir Antioksidan Kaynağıdır: Antioksidan içermesi sebebiyle yaşlılığa bağlı bazı hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

Antioksidan içermesi sebebiyle yaşlılığa bağlı bazı hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Kalbe Dosttur: Araştırmalara göre; kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalbi korur. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlar, doymamış yağ asitleri de kalbi korur.

Araştırmalara göre; kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalbi korur. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlar, doymamış yağ asitleri de kalbi korur. Sindirim Sisteminizi Rahatlatır: Yüksek lif içeriği olması nedeniyle; sindirimi rahatlatır, hazımsızlığı önler. Sindirim sistemine iyi gelmesi antep fıstığının faydaları arasındadır.

Yüksek lif içeriği olması nedeniyle; sindirimi rahatlatır, hazımsızlığı önler. Sindirim sistemine iyi gelmesi antep fıstığının faydaları arasındadır. Erkeklerde Cinsel İsteği Arttırır: Afrodizyak etkisi vardır. Özellikle erkeklerde cinselliği büyük ölçüde etkiler. Yapılan bir araştırmaya göre, 3 ay boyunca yaklaşık 100 gram Antep fıstığı tüketen erkeklerin tüketmeyenlere göre, cinsel işlevlerinin yüzde 50 arttığı gözlemlenmiştir.

Afrodizyak etkisi vardır. Özellikle erkeklerde cinselliği büyük ölçüde etkiler. Yapılan bir araştırmaya göre, 3 ay boyunca yaklaşık 100 gram Antep fıstığı tüketen erkeklerin tüketmeyenlere göre, cinsel işlevlerinin yüzde 50 arttığı gözlemlenmiştir. Beyne Faydası Olan Bir Kuruyemiştir: İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde beyne fayda sağlar.

İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde beyne fayda sağlar. Kansızlığa Karşı Faydalıdır: Antep fıstığı; bakır içeriği yüksek bir besindir. Bu sebeple demirin vücuda kolay bir şekilde emilmesine yardım eder. Aynı şekilde, içeriğindeki B6 vitamini kandaki oksijenin taşınmasına yardımcı olur. Antep fıstığının tüketimiyle günlük B6 vitamini karşılanarak kandaki oksijen miktarı ve içeriğindeki hemoglobin arttırılabilir. Bu sayede de anemiyi önlemeye yarar sağlar.

Antep fıstığı; bakır içeriği yüksek bir besindir. Bu sebeple demirin vücuda kolay bir şekilde emilmesine yardım eder. Aynı şekilde, içeriğindeki B6 vitamini kandaki oksijenin taşınmasına yardımcı olur. Antep fıstığının tüketimiyle günlük B6 vitamini karşılanarak kandaki oksijen miktarı ve içeriğindeki hemoglobin arttırılabilir. Bu sayede de anemiyi önlemeye yarar sağlar. Şeker Hastalığına İyi Gelir: Şeker hastalığı olan kişilerde; şekerler proteinlerle uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanışsız hale getirir. Bu işlem glikasyon olarak adlandırılır. Antep fıstığının içeriğindeki antioksidan maddeler, glikasyon sürecini azaltır. Bu sayede diyabetin kontrolünde de yardımcı olur. Aynı zamanda bir fincan fıstıkta günlük gereken fosfor miktarının %60’ı bulunur. Bu oran ile de diyabeti önlemeye yardım eder. Ayrıca içeriğindeki fosfor, glikoz toleransına sebep olan proteinlerin amino asitlere ayrışmasına yardım eder.

Şeker hastalığı olan kişilerde; şekerler proteinlerle uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanışsız hale getirir. Bu işlem glikasyon olarak adlandırılır. Antep fıstığının içeriğindeki antioksidan maddeler, glikasyon sürecini azaltır. Bu sayede diyabetin kontrolünde de yardımcı olur. Aynı zamanda bir fincan fıstıkta günlük gereken fosfor miktarının %60’ı bulunur. Bu oran ile de diyabeti önlemeye yardım eder. Ayrıca içeriğindeki fosfor, glikoz toleransına sebep olan proteinlerin amino asitlere ayrışmasına yardım eder. Sinir Sistemine Faydalıdır:İçinde bulunan B6 vitamini sinir sistemine yarar sağlayan bir vitamindir. B6 vitamini sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasına sebep olan pek çok amino asidin yapılmasına yardım eder.

Yaşlılıktan Kaynaklı Göz Hastalıklarının Oluşmasını Engeller: Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan göz hatalıkları; düzgün görememeyi, yazıları okuyamamayı sağlar. İçeriğindeki lutein ve zeaksantin isimli antioksidanlar sayesinde hücrelerin hasar görmesi engellenir. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan görme bozuklukları oluşmaz.

Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan göz hatalıkları; düzgün görememeyi, yazıları okuyamamayı sağlar. İçeriğindeki lutein ve zeaksantin isimli antioksidanlar sayesinde hücrelerin hasar görmesi engellenir. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan görme bozuklukları oluşmaz. Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirir: İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara kolay yakalanmayı önler.

İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara kolay yakalanmayı önler. Kanseri Önleyici Etkisi Vardır:B6 vitamini sayesinde enfeksiyonların ve çeşitli kanser türlerinin engellenmesine yardım eder.

Antep Fıstığının Cilde Faydaları Nelerdir?

Cilt kuruluğunu giderir, cildi nemlendirir. Doymuş yağ asitleri içermesi sebebiyle cilt kuruluğunu engeller.

E vitamini içeriği sayesinde sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmayı sağlar.

Cildi zararlı UV ışınlarına karşı korur.

Cilt hastalıklarına karşı koruma sağlar.

İçeriğindeki E vitamini sayesinde genç görünmeye yardım eder. Yaşlanma karşıtı bir yemiştir.

Kabuğunda bulunan yağ; cildin nemlenmesine yardım eder, kurumasını engeller. Bu nedenle kabuğundaki yağ masaj yağı olarak kullanılabilir.

Cildi yumuşatır, ipeksi bir cilde kavuşmayı sağlar.

Parlak bir cilde sahip olmayı sağlayan yağ asitleri içerir.

Cildi güneş yanığı hasarlarına karşı korur. Bu sayede güneş yanığı ve cilt kanserine karşı da koruma sağlar.

Antep Fıstığının Saça Faydası Nedir?

Saçların çabuk uzamasını teşvik eder.

Saçları güçlendirir.

Saç tellerinin esnekliğini arttırırken aynı zamanda saçları nemlendirir.

Bölünmüş, kırılmış saç uçlarını onarır.

Biyotin eksikliği sayesinde saç dökülmeleri yaşanır. İçerdiği biyotin sayesinde saç dökülmelerini azaltması, saç dökülmesineiyi gelmesi Antep fıstığının faydaları arasındadır.

Antep Fıstığının Diğer Faydaları Nelerdir?

100 gram Antep fıstığı; vücudun günlük protein, vitamin B1 ve fosfor ihtiyacının yüzde 35'ini karşılar.

Antep fıstığında kolesterol yoktur. Kandaki kolesterol seviyesini düşürür. Kroner kalp hastalığının riskini azaltır.

Antep fıstığı protein yönünden 2 kat, fosfor yönünden 4 kat sığır etinden daha üstündür.

E vitamini, B vitamini ve C vitamini kompleksince zengindir.

Antep fıstığı şeker hastalığında (Diabete Mellitus) kullanılabilir.

100 gr Antep fıstığında; 4.0 gr posa bulunur. Posa miktarı yönünden pirinç, patates ve buğday (0.3 gr) dan daha üstündür.

İnce bağırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önler.

Yapısındaki lipitlerin çoğunluğu monounsature yağ asidi içerdiğinden (35 g),kan şekerini yükseltme (Glisemik index) yönünden buğdaydan daha az riske sahiptir.

Kalp için Antep fıstığı kalp sağlığını korumada önemli bir ilaç vazifesi görür.

Hastalıktan sonra Antep fıstığı nekahet dönemlerinde de vücudumuzun dostudur. Bir terkip içinde veya tek başına tüketilen fıstık, nekahet dönemin rahat ve kısa sürmesini sağlar, bünyeyi dirençli hale getirir.

Akciğer için iyi bir iltihap temizleyicidir. Göğsü yumuşatır, ağrılarını hafifletir, öksürüğün geçmesine yardımcı olur.