14' Fernando

STAT: Corendon Airlines Park

SAAT: 21:45

HAKEM: Volkan Bayarslan

YAYIN: BeIN Sports 1

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Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Sam Larsson, Ndao, Luiz Adriano, Haji Wright

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almayacak.