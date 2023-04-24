33 puanda kalan Antalyaspor ise düşme hattına bir adım daha yaklaştı...

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Yiğidolar'a üç puanı getiren golleri 4'te Yatabare ile 22'de Gradel (pen.) kaydetti.

43'üncü dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanı içerisi altı pas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal kurtarırken, seken topu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

19'uncu dakikada Antalyaspor ceza sahasında korner sonrası Yatabare'nin sektirdiği top Fernando Martins'in eline çarpınca hakem Abdülkadir Bitigen'e VAR uyarısı geldi. Uyarı sonrası VAR monitöründe pozisyonu izleyen Bitigen penaltı noktasını gösterdi.