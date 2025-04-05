Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        65
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        47
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        39
        Göztepe
        GÖZ
        38
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Bellona Kayserispor
        KYS
        33
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Antalyaspor - Samsunspor: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Yılport Samsunspor Haberleri

        Antalyaspor - Samsunspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor, 30. haftada ağırladığı Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Soner Dikmen ve Gaich kaydetti. Samsun'un tek golü Zeki Yavru'dan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 21:02 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor'dan kritik galibiyet!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, evinde Samsunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

        Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 45'te Soner Dikmen ve 84'te Adolfo Gaich kaydetti.

        Karadeniz ekibinin tek golü 52. dakikada Zeki Yavru'dan geldi.

        Ligde tehlikeli bölgede yer alan Antalyaspor, bu sonuçla puanını 39'a yükseltip düşme hattıyla arasındaki farkı 8 puana çıkardı.

        Üst üste 2. mağlubiyetini alan 3. sıradaki Samsunspor ise 51 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Habertürk Anasayfa