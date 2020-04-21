21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Nazım ile ilgili çıkan transfer haberlerini değerlendirdi.
Nazım için kendilerine şu ana kadar hiçbir teklifin ulaşmadığını belirten Öztürk, şu görüşleri paylaştı:
"Teklif gelse de düşünürüz ama bizim sevdiğimiz, milli takıma Antalyaspor'da ulaşmış bir oyuncu. Tabi kolay kolay da vermek istemeyiz. Doğru şartlar oluşursa bunları konuşuruz. Oyuncular gidebiliyor doğru şartlar oluşursa. Avrupa'nın ciddi bir kulübünden Antalyaspor'un menfaatlerine uyan bir teklif de gelse göğsümüzü gere gere izlesek. Şu anda yurt içinden gelmiş bir teklif yok. Benim yaptığım bir görüşme de yok. Ondan şu anda hiçbir kulübün transfer görüşmesi olduğunu sanmıyorum. Kulüpler genel anlamda transfer planlaması yapmıyor şu anda bildiğim kadarıyla."
"SİNAN'I KADROMUZDA GÖRMEK İSTERİZ"
Başkan Öztürk, Antalyaspor'un devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Gümüş'ün, kulübü İtalya Serie A Ligi temsilcilerinden Genoa'dan bonservisinin alınması konusunda, şunları kaydetti:
"Sinan gelmek istiyor konuştuğumuzda. Bana da öyle söyledi. 'Gelebilirsem geleceğim' dedi ama biraz daha ittirmemiz lazım herhalde. Antalyaspor'umuzun şartları da kolay değil. Çok fazla rakamsal anlamda yukarı çıkamıyoruz. Tabii fedakarlık da yapar. Sinan'ı kadromuzda görmek istiyoruz. Antalyaspor'a çok yakıştı kendisi. İnşallah uzun süre burada olur ve takımımızı birlikte ileriye taşırız."
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