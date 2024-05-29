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        Haberler Dünyadan ABD'nin kendi servetini edinen ünlü kadınları - magazin haberleri

        ABD'nin kendi servetini edinen ünlü kadınları

        Forbes Dergisi, 2024'te Amerika'da kendi servetini edinen en zengin 100 kadını sıraladı. Listede Hollywood ve ünlüler dünyasından 15 isim de yer alıyor. En zengin ünlünün serveti, 3 milyar dolar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:44
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        • 1

          Dünyanın önde gelen ekonomi dergisi Forbes, 2024'te Amerika'nın kendi servetini edinen en zengin kadınlarını listeledi. Birinci sırada, iş insanı ve film yapımcısı Diane Hendricks 20.9 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

          100 kadının sıralandığı listede iş, eğlence, medya ve farklı sektörlerden isimler bulunurken, Hollywood'un ve ünlüler dünyasının en zengin kadınları da sıralamaya girdi. İşte ünlüler dünyasının kendi servetini edinen en zengin kadınları...

        • 2

          15. Serena Williams - EN ZENGİN SPORCU

          Serveti: 340 milyon dolar

          Şampiyon tenisçi, geçen yıl 290 milyon dolarlık servetiyle 14'üncü sıradaydı.

        • 3

          14. Katy Perry

          Serveti: 350 milyon dolar

          Ünlü şarkıcı geçen yıl listede yoktu.

        • 4

          13. Reese Witherspoon – EN ZENGİN OYUNCU

          Serveti: 440 milyon dolar

          Hollywood yıldızı, geçen yıl 440 milyon dolarlık servetiyle 10'uncu sıradaydı.

        • 5

          11. Dolly Parton

          Serveti: 450 milyon dolar

          Country şarkıcısı, 440 milyon dolarlık servetiyle geçen yıl listenin 10'uncusuydu.

        • 6

          11. Ellen Degeneres

          Serveti: 450 milyon dolar

          Dolly Parton ile 11'inci sırayı paylaşan ünlü sunucu ve oyuncu, geçen yıl 380 milyon dolarlık servetiyle 13'üncü sıradaydı.

        • 7

          10. Barbra Streisand

          Serveti: 460 milyon dolar

          Oyuncu ve şarkıcı, 430 milyon dolarla geçen yıl 12'nci en zengindi.

        • 8

          9. Celine Dion

          Serveti: 550 milyon dolar

          Kanadalı şarkıcı, 480 milyon dolarla geçen yıl 8'inci sıradaydı.

        • 9

          8. Judy Sheindlin

          Serveti: 560 milyon dolar

          Geçen yıl da 8'inci sırada yer alan ünlü televizyon programcısının serveti 480 milyon dolardı.

        • 10

          7. Kylie Jenner

          Serveti: 710 milyon dolar

          Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, 680 milyon dolarla geçen yıl 5'inci en zengindi.

        • 11

          6. Beyonce

          Serveti: 760 milyon dolar

          Geçen yıl 540 milyon dolar serveti olan Beyonce, 7'nci en zengindi.

        • 12

          5. Madonna

          Serveti: 850 milyon dolar

          580 milyon dolarlık servetiyle 'pop müziğin kraliçesi' geçen yıl 6'ncıydı.

        • 13

          4. Taylor Swift

          Serveti: 1.3 milyar dolar

          Geçen yıl da dördüncü sırada yer alan şarkıcının serveti 740 milyon dolardı.

        • 14

          3. Rihanna – EN ZENGİN SANATÇI

          Serveti: 1.4 milyar dolar

          Geçen yılki servetini koruyan şarkıcı, 2'nci sıradan 3'üncü sıraya geriledi.

        • 15

          2. Kim Kardashian

          Serveti: 1.7 milyar dolar

          Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian'ın geçen yılki serveti 1.2 milyar dolardı ve listede üçüncü sıradaydı.

        • 16

          1. Oprah Winfrey

          Serveti: 3 milyar dolar

          Ünlü televizyon programcısı geçen yıl da en zengin ünlü isim olarak birinci sıradaydı, ancak serveti 2.5 milyar dolardı.

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