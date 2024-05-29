ABD'nin kendi servetini edinen ünlü kadınları
Forbes Dergisi, 2024'te Amerika'da kendi servetini edinen en zengin 100 kadını sıraladı. Listede Hollywood ve ünlüler dünyasından 15 isim de yer alıyor. En zengin ünlünün serveti, 3 milyar dolar
- 1
Dünyanın önde gelen ekonomi dergisi Forbes, 2024'te Amerika'nın kendi servetini edinen en zengin kadınlarını listeledi. Birinci sırada, iş insanı ve film yapımcısı Diane Hendricks 20.9 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.
100 kadının sıralandığı listede iş, eğlence, medya ve farklı sektörlerden isimler bulunurken, Hollywood'un ve ünlüler dünyasının en zengin kadınları da sıralamaya girdi. İşte ünlüler dünyasının kendi servetini edinen en zengin kadınları...
- 2
15. Serena Williams - EN ZENGİN SPORCU
Serveti: 340 milyon dolar
Şampiyon tenisçi, geçen yıl 290 milyon dolarlık servetiyle 14'üncü sıradaydı.
- 3
14. Katy Perry
Serveti: 350 milyon dolar
Ünlü şarkıcı geçen yıl listede yoktu.
-
- 4
13. Reese Witherspoon – EN ZENGİN OYUNCU
Serveti: 440 milyon dolar
Hollywood yıldızı, geçen yıl 440 milyon dolarlık servetiyle 10'uncu sıradaydı.
- 5
11. Dolly Parton
Serveti: 450 milyon dolar
Country şarkıcısı, 440 milyon dolarlık servetiyle geçen yıl listenin 10'uncusuydu.
- 6
11. Ellen Degeneres
Serveti: 450 milyon dolar
Dolly Parton ile 11'inci sırayı paylaşan ünlü sunucu ve oyuncu, geçen yıl 380 milyon dolarlık servetiyle 13'üncü sıradaydı.
-
- 7
10. Barbra Streisand
Serveti: 460 milyon dolar
Oyuncu ve şarkıcı, 430 milyon dolarla geçen yıl 12'nci en zengindi.
- 8
9. Celine Dion
Serveti: 550 milyon dolar
Kanadalı şarkıcı, 480 milyon dolarla geçen yıl 8'inci sıradaydı.
- 9
8. Judy Sheindlin
Serveti: 560 milyon dolar
Geçen yıl da 8'inci sırada yer alan ünlü televizyon programcısının serveti 480 milyon dolardı.
-
- 10
7. Kylie Jenner
Serveti: 710 milyon dolar
Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, 680 milyon dolarla geçen yıl 5'inci en zengindi.
- 11
6. Beyonce
Serveti: 760 milyon dolar
Geçen yıl 540 milyon dolar serveti olan Beyonce, 7'nci en zengindi.
- 12
5. Madonna
Serveti: 850 milyon dolar
580 milyon dolarlık servetiyle 'pop müziğin kraliçesi' geçen yıl 6'ncıydı.
-
- 13
4. Taylor Swift
Serveti: 1.3 milyar dolar
Geçen yıl da dördüncü sırada yer alan şarkıcının serveti 740 milyon dolardı.
- 14
3. Rihanna – EN ZENGİN SANATÇI
Serveti: 1.4 milyar dolar
Geçen yılki servetini koruyan şarkıcı, 2'nci sıradan 3'üncü sıraya geriledi.
- 15
2. Kim Kardashian
Serveti: 1.7 milyar dolar
Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian'ın geçen yılki serveti 1.2 milyar dolardı ve listede üçüncü sıradaydı.
-
- 16
1. Oprah Winfrey
Serveti: 3 milyar dolar
Ünlü televizyon programcısı geçen yıl da en zengin ünlü isim olarak birinci sıradaydı, ancak serveti 2.5 milyar dolardı.