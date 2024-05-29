ABD'nin kendi servetini edinen ünlü kadınları

Dünyanın önde gelen ekonomi dergisi Forbes, 2024'te Amerika'nın kendi servetini edinen en zengin kadınlarını listeledi. Birinci sırada, iş insanı ve film yapımcısı Diane Hendricks 20.9 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

100 kadının sıralandığı listede iş, eğlence, medya ve farklı sektörlerden isimler bulunurken, Hollywood'un ve ünlüler dünyasının en zengin kadınları da sıralamaya girdi. İşte ünlüler dünyasının kendi servetini edinen en zengin kadınları...