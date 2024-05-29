Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular
Avrupa'da 2023-2024 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler transfer dönemine çevrildi. Takımlar, yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu, takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren 'bedava' futbolcular...
- 1
Kylian Mbappe
- 2
Adrien Rabiot
- 3
Mario Hermoso
-
- 4
Guido Rodriguez
- 5
Tosin Adarabioyo
- 6
Raphael Varane
-
- 7
Lloyd Kelly
- 8
Rafa Silva
- 9
Wilfried Ndidi
-
- 10
Daichi Kamada
- 11
Che Adams
- 12
Josh Brownhill
-
- 13
Alex Berenguer
- 14
Kelechi Iheanacho
- 15
Ryan Sessegnon
-
- 16
Yusuf Yazıcı
- 17
Nicolas Pepe
- 18
Andre Gomes
-
- 19
Anthony Martial
- 20
Wissam Ben Yedder
- 21
Bertrand Traore
-
- 22
Thiago Alcantara
- 23
Christian Kouame
- 24
Ben Johnson
-
- 25
Gaetano Castrovilli
- 26
Michy Batshuayi
- 27
Vladimir Coufal
-
- 28
Koen Casteels
- 29
Joel Matip
- 30
Luka Modric
-
- 31
Juan Miranda
- 32
Mady Camara
- 33
Luka Jovic
-
- 34
Chris Wood
- 35
Marco Reus