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        Haberler Spor Transfer Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular! Hangi futbolcunun sözleşmesi bitti? - Futbol Haberleri

        Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular

        Avrupa'da 2023-2024 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler transfer dönemine çevrildi. Takımlar, yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu, takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren 'bedava' futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 09:25 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:53
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        • 1

          Kylian Mbappe

        • 2

          Adrien Rabiot

        • 3

          Mario Hermoso

        • 4

          Guido Rodriguez

        • 5

          Tosin Adarabioyo

        • 6

          Raphael Varane

        • 7

          Lloyd Kelly

        • 8

          Rafa Silva

        • 9

          Wilfried Ndidi

        • 10

          Daichi Kamada

        • 11

          Che Adams

        • 12

          Josh Brownhill

        • 13

          Alex Berenguer

        • 14

          Kelechi Iheanacho

        • 15

          Ryan Sessegnon

        • 16

          Yusuf Yazıcı

        • 17

          Nicolas Pepe

        • 18

          Andre Gomes

        • 19

          Anthony Martial

        • 20

          Wissam Ben Yedder

        • 21

          Bertrand Traore

        • 22

          Thiago Alcantara

        • 23

          Christian Kouame

        • 24

          Ben Johnson

        • 25

          Gaetano Castrovilli

        • 26

          Michy Batshuayi

        • 27

          Vladimir Coufal

        • 28

          Koen Casteels

        • 29

          Joel Matip

        • 30

          Luka Modric

        • 31

          Juan Miranda

        • 32

          Mady Camara

        • 33

          Luka Jovic

        • 34

          Chris Wood

        • 35

          Marco Reus

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