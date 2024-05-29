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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'a '10 numara' gol kralı Sammie Szmodics! - Son dakika Galatasaray transfer haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'a '10 numara' gol kralı!

        Son dakika Galatasaray transfer haberi... Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transferde flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de gol kralı olan İrlandalı futbolcuyu kadrosuna katmak isterken, yıldız isim için teklif edilecek bonservis bedeli de ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:27
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        • 1

          Süper Lig'de üst üste ikinci, toplamda 24'üncü zaferini elde eden ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında başlayacak olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

        • 2

          Hem 5'inci yıldızı takmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı için geniş bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı.

        • 3

          İngiliz basını, Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers'ta forma giyen İrlandalı futbolcu Sammie Szmodics ile ilgilendiğini duyurdu.

        • 4

          TEAMtalk'ta yer alan habere göre; 28 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılılar 12 milyon Sterlin'i gözden çıkardı.

        • 5

          CHAMPIONSHIP'TE GOL KRALI OLDU

          Sammie Szmodics, 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen skorer kimliği ile dikkat çekiyor.

        • 6

          İrlandalı futbolcu, bu sezon Blacburn Rovers formasıyla müthiş bir performans ortaya koyarken, attığı 27 golle İngiltere Championship'te gol kralı oldu.

        • 7

          Szmodics, bu sezon toplamda ise 48 resmi maçta 33 kez fileleleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, gollerinin yanı sıra 4 de asist yaptı.

        • 8

          ICARDI'YE ALTERNATİF OLACAK

          Galatasaray'da Cedric Bakambu'nun ayrılığı sonrası Icardi'ye alternatif olması için devre arası transfer edilen Carlos Vinicius, beklenen performansı sergileyemedi.

        • 9

          Üç kulvarda mücadele edilecek sezonda derin bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bu bağlamda Sammie Szmodics'i Icardi'nin alternatifi olarak belirledi.

        • 10

          SAMMIE SZMODICS KİMDİR?

          Doğum tarihi/Yaş: 24 Eylül 1995 (28)

          Doğum yeri: İngiltere / Colchester

          Uyruk: İrlanda

          Boy: 1,68 m

          Mevki: Orta saha - On Numara

          Yan mevki: Merkez Orta Saha - Forvet Arkası

          Ayak: Sağ ayak

          Güncel piyasa değeri: 7 milyon €

          Transfer geçmişi: Colchester Utd., Braintree, Bristol City, Peterborough, Peterborough, Blackburn

          Performans: (23/34) 48 maç 33 gol, 4 asist, 4.239 dakika

        • 11
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