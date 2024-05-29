Galatasaray'a '10 numara' gol kralı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transferde flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de gol kralı olan İrlandalı futbolcuyu kadrosuna katmak isterken, yıldız isim için teklif edilecek bonservis bedeli de ortaya çıktı.
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Süper Lig'de üst üste ikinci, toplamda 24'üncü zaferini elde eden ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında başlayacak olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
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Hem 5'inci yıldızı takmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı için geniş bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı.
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İngiliz basını, Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers'ta forma giyen İrlandalı futbolcu Sammie Szmodics ile ilgilendiğini duyurdu.
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TEAMtalk'ta yer alan habere göre; 28 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılılar 12 milyon Sterlin'i gözden çıkardı.
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CHAMPIONSHIP'TE GOL KRALI OLDU
Sammie Szmodics, 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen skorer kimliği ile dikkat çekiyor.
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İrlandalı futbolcu, bu sezon Blacburn Rovers formasıyla müthiş bir performans ortaya koyarken, attığı 27 golle İngiltere Championship'te gol kralı oldu.
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Szmodics, bu sezon toplamda ise 48 resmi maçta 33 kez fileleleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, gollerinin yanı sıra 4 de asist yaptı.
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ICARDI'YE ALTERNATİF OLACAK
Galatasaray'da Cedric Bakambu'nun ayrılığı sonrası Icardi'ye alternatif olması için devre arası transfer edilen Carlos Vinicius, beklenen performansı sergileyemedi.
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Üç kulvarda mücadele edilecek sezonda derin bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bu bağlamda Sammie Szmodics'i Icardi'nin alternatifi olarak belirledi.
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SAMMIE SZMODICS KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 24 Eylül 1995 (28)
Doğum yeri: İngiltere / Colchester
Uyruk: İrlanda
Boy: 1,68 m
Mevki: Orta saha - On Numara
Yan mevki: Merkez Orta Saha - Forvet Arkası
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 7 milyon €
Transfer geçmişi: Colchester Utd., Braintree, Bristol City, Peterborough, Peterborough, Blackburn
Performans: (23/34) 48 maç 33 gol, 4 asist, 4.239 dakika
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