14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
Şanlıurfa'da, 9. sınıfa giden 14 yaşındaki Senem Han, 24 Mayıs sabahı evden çıktı, ancak bir daha geri dönmedi. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Senem'in, tek başına yürürken MOBESE'ye yansıyan görüntüsü ortaya çıktı ama küçük kızdan haber yok
Şanlıurfa'da, Mustafa ve Kendure Han çiftinin 6 çocuğunun 3'üncüsü olan, Senem Han (14), 24 Mayıs sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
DHA'da yer alan habere göre aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan polis, Senem’in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Ekipler yaptıkları incelemede Senem’in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı.
AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ
Ancak Senem, henüz bulunamadı. Han ailesi, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.