Antalyaspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele öncesinde Antalyaspor-Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak konusu oldu. Sarı kırmızılılar Antalyaspor engelini aşıp liderliğini korumak istiyor. Peki, Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...