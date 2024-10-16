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        Haberler Bilgi Spor Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı 9. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray Süper Lig'in 9. hafta maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar 8 maçta aldığı 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. Antalyaspor'un ise aldığı 8 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor. Corendon Airlines Park stadında oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler, Antalyaspor-Galatasaray maçının tarihini ve maç saatini araştırmaya başladı. İşte Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 23:48 Güncelleme: 17.10.2024 - 00:20
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        • 1

          Antalyaspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele öncesinde Antalyaspor-Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak konusu oldu. Sarı kırmızılılar Antalyaspor engelini aşıp liderliğini korumak istiyor. Peki, Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Antalyaspor-Galatasaray maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

        • 3

          ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Corendon Airlines Park stadında oyananacak mücadele, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

        • 4
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