SERDAR ALİ ÇELİKLER: Beşiktaş devreyi rahatlıkla 4-0; 5-0 bitirebilecek pozisyonları harcadı. 2. yarının hemen başında da güvenli gözüktüler. Ancak bir anlık dalgınlık ile hem de göbekten verilen pozisyonla skor 2-1 oldu. İşte o an o dakikaya kadar neredeyse hiçbir şey yapamayan Antalyaspor birden dirildi.