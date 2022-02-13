Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyet elde etti. Kırmızı-beyazlılar ligde 6 maç sonra galibiyeti hatırladı.

17. dakikada Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçen Antalyaspor, 30'da Kudryashov'un golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

85. dakikada Admir Mehmedi maçın sonucunu söyledi: 3-0.

Bu sonuçla 7. galibiyetini elde eden Antalyaspor puanını da 28'e yükseltti.