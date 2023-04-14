Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Doğukan, 39. dakikada Ndao ve 85. dakikada Bertuğ kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 21. dakikada Ahmed Hassan attı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 32'ye yükseltirken Alanyaspor, 32 puanda kaldı.

Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.