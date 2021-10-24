8'inci dakikada Doğukan Sinik çalımlarla ceza sahası önüne kadar girdi ve topu Amilton'a aktardı. Amilton, ceza yayı üzerinde Lima'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Amilton, 'devam' kararı veren hakeme uzun süre itiraz etti.
16'ncı dakikada Berkay Özcan ceza yayı içinden sert vurdu. Kaleye giden topu kaleci Boffin sol elinin parmaklarıyla uzaklaştırdı.
18'inci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda topa kaleci Volkan sahip oldu.
29'uncu dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Doğukan Sinik, pasını soldan içeriye koşan Güray Vural'a aktardı. Güray'ın soldan ortasında da Doğukan Sinik'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
32'nci dakikada Edin Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Berkay Özcan, kaleci Boffin'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-1.
İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
56'ncı dakikada Ndayishimiye orta sahadan koşarak, topu ceza sahası içine giren Berkay Özcan'a aktardı. Kaleciyi de geçen Berkay topu boş kaleye gönderdi: 0-2.
74'üncü dakikada sağ kanattan topa rakip ceza sahasına giren Gulbrandsen, pasını Edin Visca'ya aktardı. Bu futbolcunun sert şutunu kaleci Boffin çeldi.
80'inci dakikada Miloseviç'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.
90+5'inci dakikada Doğukan Sinik'in sağ çaprazdan şutu kaleci Volkan'dan geri döndü. Dönen topu önünde bulan Ghacha'nın vuruşu ağlara gitti: 1-2.
Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
STAT: Antalya
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Kudriashov (Dk.73 Miloseviç), Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk.73 Ghacha), Fredy (Dk.89 Ufuk Akyol), Güray Vural, Doğukan, Amilton (Dk.46 Gökdeniz Bayrakdar), Crivelli (Dk.46 Wright)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Caiçara (Dk.90+2 Şener Özbayraklı), Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Dk.88 Hasan Ali), Mahmut Tekdemir (Dk.74 Aleksic), Berkay Özcan, Edin Visca (Dk.90+2 Chadlı), Deniz Türüç (Dk.74 Guldbransen), Tolga Ciğerci, Okaka
GOLLER: Dk.32, Dk.56 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk.90+5 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KART: Çaiçara (Medipol Başakşehir)
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