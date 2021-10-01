Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Teknik direktör Montella yönetiminde çıkışa geçen Adana Demir, rakibini 2-1 mağlup ederek son 4 haftadaki 3. galibiyetini aldı.

Akdeniz ekibinin gollerini 42'de Balotelli ve 79'da Vargas kaydederken ev sahibinin tek sayısı 59'da Bünyamin Balcı'dan geldi.