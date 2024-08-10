Antalyaspor: 0 - Göztepe: 0 MAÇ SONUCU

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Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, evinde Göztepe'yi karşıladı.

Corendon Airlines Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.

Antalyaspor'un 48. dakikada Güray Vural'la bulduğu bir gol, yapılan VAR incelemesi sonucu değer kazanmadı.

Böylece iki takım da sahadan beraberlikle ayrılarak Süper Lig'e 1'er puanla başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Samet Çiçek Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı (Dk. 85 Emrecan Uzunhan), Amar, Thalisson Kelven, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Erdal Rakip (Dk. 71 Kaluzinski), Güray Vural, Van de Streek (Dk. 64 Emre Uzun), Larsson (Dk. 64 Samudio), Djenepo (Dk. 85 Safuri) Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare (Dk. 68 Nielsen), Heliton, Koray Günter (Dk. 68 Taha Altıkardeş), Dismas, Djalma (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Yalçın Kayan (Dk. 65 Tijanij), Solet (Dk. 65 Doğan Erdoğan), Dennis, Romulo, Kubilay Kanatsızkuş Sarı kart: Dk. 13 Erdal Rakip, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Dk. 55 Dennis (Göztepe)