İHA

Antalya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Kepez İlçesinde depo olarak kullanılan bir adreste yurda kaçak yollarla sokulan parfümlerin depolandığı bu depodan il merkezi ve çevre illere dağıtımının yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan adli işlemler yapıldı.