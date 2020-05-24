Antalya ve Muğla sahilleri en sakin bayramı yaşıyor - Haber

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Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, daha önceki bayramlarda yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları sessizliğe büründü.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara gibi caddelerde sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan görevlilerin olduğu gözlendi. Kentte, 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmaya başlamasıyla deniz manzaralı parklarda ve yürüyüş yollarında hareketlilik oluştu.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.

MUĞLA BOŞBOŞ

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı.

Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanların boş olduğu görüldü.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunluğun yaşandığı ve özellikle resmi tatillerde vatandaşların akın ettiği önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Sakin Kent Akyaka gibi merkezlerde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kentte, vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise maske takıp sosyal mesafe kurallarına uydu.

BODRUM SON 20 YILIN EN SESSİZ BAYRAMINI YAŞIYOR

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ramazan Bayramı’nda Bodrum’un cadde, sokak ve sahilleri en sessiz bayramını yaşıyor. Bayram tatillerinde nüfusu 2 milyona kadar çıkan Bodrum'da sahiller ilk kez bu kadar boş kaldı.

20 yılı aşkın süredir Ramazan Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesiyle turist akınına uğrayan Bodrum, bu bayramda sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bayramı da kapsayan 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanınca Bodrum tarihinin en sakin bayramını yaşandı. Her bayram cıvıl cıvıl olan sahiller ise bomboş kaldı.

BAYRAMDA İLK KEZ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Ramazan Bayram tatillerinin son 10 yılda çoğunlukla okulların kapanmasına ve 9 günlük tatillerin oluşmasına denk geldiği için 2 milyona yakın yerli turist ve gurbetçiler Bodrum’a akın ederdi. Korona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 yıl sonra ilk kez sahiller bom boş kaldı. Ramazan bayramının ilk günü binlerce insan sahillere akın ederdi, Bayram tadını tatille birleştiren yerli turistler denizin kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkarırdı.

İlçenin her noktası bayramın ilk günü tarihi sessizliğini yaşıyor. Cadde ve sokaklara görevli ve izni olanlarla bugün belli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar çıkabildi. Güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden az sayıda kişiye ise ekiplerce idari işlem yapıldığı öğrenildi.

MARMARİS PLAJ VE ANA CADDESİNDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sessiz yerleri tercih etmesi nedeniyle insanların görmeye pek alışkın olmadığı Ak balıkçıl kuşu görüldü. Kısıtlamanın olduğu kentte yetişkin bir kara kaplumbağasının ana caddede ilerlemesi ise dikkat çekti.

Atatürk Caddesi'nde bulunan halk plajında beyaz rengi, uzun bacak ve gagasıyla bir kuşun kıyıda avlandığı görüldü. İlk defa halk plajında görünen kuşun, balıkçığiller kuş türlerinden olan 'Ak balıkçıl' olduğu öğrenildi. İnsanların bulunmadığı sessiz yerleri tercih eden bu türü görenler ilgiyle izledi. Sahilde dolaşarak avlanan Ak balıkçıl kuşu, bir süre sonra uçarak gözlerden kayboldu. Akbalıkçıl kuşun üç yıl önce şafak vakti yine aynı plajda kısa süre görüntülendiği ve sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Bir ilginç görüntüde Atatürk Caddesi Abdi İpekçi Parkı önünde yaşandı. Yetişkin bir kara kaplumbağası ana caddede yürüyerek dolaştı. Sıcaktan etkilenen kaplumbağa park halindeki bir aracın altına girdi.