Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden takviye ekipler de bölgeye gönderilmeye başlandı.

Havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.