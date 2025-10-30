Antalya - Marmaris kaç kilometre? Antalya - Marmaris arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Türkiye'nin turizm sahnesinin iki devi, Antalya ve Marmaris... Biri Rivieranın başkenti, diğeri Ege'nin yat limanı. Bu iki popüler tatil merkezi arasındaki yolculuk, aslında bir rota tercihinden çok, bir seyahat felsefesi seçimidir. Önünüzde iki seçenek belirir: Her virajında Akdeniz'in lacivertini gözler önüne seren, Likya'nın antik kentlerine selam duran, yavaş ve keyifli bir keşif yolculuğu mu? Yoksa Torosların serin yaylalarından geçerek hedefe daha çabuk ulaştıran, pratik ve konforlu bir transit geçiş mi? Peki, manzarayı mı seçeceksiniz, yoksa hızı mı? Ayrıntılar için yazımızı okuyun…
Antalya'dan Marmaris'e gitmek, harita üzerinde basit bir çizgi gibi görünse de, gezginlere iki bambaşka dünya sunar. Bir yanda, yolculuğun kendisini bir varış noktasına dönüştüren, Kemer, Kaş, Fethiye gibi incileri bir birine bağlayan efsanevi D400 sahil yolu; diğer yanda ise Akdeniz'in sıcak kıyılarından Ege'nin kalbine daha kestirme bir rota çizen, Korkuteli üzerinden geçen iç yol. Bu seyahat, bir tatil beldesinden diğerine yapılan bir transferden ziyade, Türkiye'nin güneybatı coğrafyasını nasıl deneyimlemek istediğinize dair bir karardır. İşte detaylar…
ANTALYA - MARMARİS KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?
Antalya ile Marmaris arasındaki mesafe, seçilen karayolu güzergahına göre büyük bir farklılık gösterir. Bu iki rota arasındaki kilometre farkı, yolculuk süresini ve deneyimini doğrudan etkiler.
Görüldüğü üzere, iki rota arasında 130 kilometrelik önemli bir fark bulunmaktadır. Bu nedenle, Antalya - Marmaris kaç km planlaması yaparken, önceliğinizin hız mı yoksa manzara mı olduğuna karar vererek bu iki seçenekten birini tercih etmelisiniz.
ANTALYA - MARMARİS ARASI MESAFE NE KADAR?
Antalya - Marmaris arası mesafe ne kadar sorusunu yanıtlarken, iki ana rotanın detaylarını ve geçtiği yerleri incelemek gerekir:
ANTALYA - MARMARİS NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Antalya - Marmaris ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen güzergaha ve ulaşım aracına göre büyük farklılıklar gösterir.