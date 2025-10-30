Antalya - Marmaris kaç kilometre? Antalya - Marmaris arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya'dan Marmaris'e gitmek, harita üzerinde basit bir çizgi gibi görünse de, gezginlere iki bambaşka dünya sunar. Bir yanda, yolculuğun kendisini bir varış noktasına dönüştüren, Kemer, Kaş, Fethiye gibi incileri bir birine bağlayan efsanevi D400 sahil yolu; diğer yanda ise Akdeniz'in sıcak kıyılarından Ege'nin kalbine daha kestirme bir rota çizen, Korkuteli üzerinden geçen iç yol. Bu seyahat, bir tatil beldesinden diğerine yapılan bir transferden ziyade, Türkiye'nin güneybatı coğrafyasını nasıl deneyimlemek istediğinize dair bir karardır. İşte detaylar…

ANTALYA - MARMARİS KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antalya ile Marmaris arasındaki mesafe, seçilen karayolu güzergahına göre büyük bir farklılık gösterir. Bu iki rota arasındaki kilometre farkı, yolculuk süresini ve deneyimini doğrudan etkiler.

İç Yol (Korkuteli Üzerinden - Hızlı Rota): Bu, en çok tercih edilen ve en hızlı olan güzergahtır. Bu rota üzerinden Antalya - Marmaris kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık 325 kilometredir.

Bu, en çok tercih edilen ve en hızlı olan güzergahtır. Bu rota üzerinden sorusunun yanıtı yaklaşık Sahil Yolu (Kaş-Fethiye Üzerinden - Manzaralı Rota): Bu rota, turistik bir gezi yapmak isteyenlerin tercihidir ve belirgin şekilde daha uzundur. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 455 kilometredir.

Görüldüğü üzere, iki rota arasında 130 kilometrelik önemli bir fark bulunmaktadır. Bu nedenle, Antalya - Marmaris kaç km planlaması yaparken, önceliğinizin hız mı yoksa manzara mı olduğuna karar vererek bu iki seçenekten birini tercih etmelisiniz.

ANTALYA - MARMARİS ARASI MESAFE NE KADAR?

Antalya - Marmaris arası mesafe ne kadar sorusunu yanıtlarken, iki ana rotanın detaylarını ve geçtiği yerleri incelemek gerekir:

Güzergah 1: İç Yol (Korkuteli Üzerinden - Hızlı ve Standart Rota): Bu rota, Antalya'dan kuzeybatı yönüne doğru D350 karayolu üzerinden başlar ve Korkuteli'ne ulaşır. Korkuteli'nden sonra yol, Fethiye'ye doğru devam eder. Bu bölüm, Torosların yaylalarından geçtiği için daha az virajlı ve daha akıcı bir sürüş sunar. Fethiye'ye ulaştıktan sonra, rota D400 karayoluna bağlanır ve Göcek, Köyceğiz, Ortaca üzerinden Marmaris'e varır. Otobüs firmaları ve zaman kısıtı olan özel araç sürücüleri tarafından kullanılan standart rota budur.

Güzergah 1: İç Yol (Korkuteli Üzerinden - Hızlı ve Standart Rota): Bu rota, Antalya'dan kuzeybatı yönüne doğru D350 karayolu üzerinden başlar ve Korkuteli'ne ulaşır. Korkuteli'nden sonra yol, Fethiye'ye doğru devam eder. Bu bölüm, Torosların yaylalarından geçtiği için daha az virajlı ve daha akıcı bir sürüş sunar. Fethiye'ye ulaştıktan sonra, rota D400 karayoluna bağlanır ve Göcek, Köyceğiz, Ortaca üzerinden Marmaris'e varır. Otobüs firmaları ve zaman kısıtı olan özel araç sürücüleri tarafından kullanılan standart rota budur. Güzergah 2: Sahil Yolu (Kaş-Fethiye Üzerinden - Manzaralı Rota): Bu rota tamamen D400 karayolunu takip eder. Antalya'dan batıya doğru Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş gibi Likya kıyılarının en önemli merkezlerinden geçer. Bu bölüm, dünyanın en güzel manzaralı sürüş rotalarından biri olarak kabul edilir ancak son derece virajlı ve yorucudur. Kaş'tan sonra Kalkan üzerinden Fethiye'ye ulaşılır ve oradan standart rotaya bağlanarak Marmaris'e devam edilir. Bu güzergah, bir yolculuktan çok, başlı başına bir tatil aktivitesidir. ANTALYA - MARMARİS NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Antalya - Marmaris ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen güzergaha ve ulaşım aracına göre büyük farklılıklar gösterir. Özel Araçla (İç Rota): Yaklaşık 325 kilometrelik bu hızlı rota, normal trafik koşullarında ve kısa molalarla, ortalama 4 saat ile 4 saat 30 dakika arasında tamamlanır.

Özel Araçla (Sahil Rotası): Yaklaşık 455 kilometrelik bu manzaralı rota ise, virajlar, daralan yollar ve turistik merkezlerdeki trafik nedeniyle ortalama 6 saat 30 dakika ile 8 saat arasında sürmektedir. Bu süreye verilecek fotoğraf ve gezi molaları dahil değildir.

Otobüsle: Antalya Otogarı ile Marmaris Otogarı arasında, özellikle yaz sezonunda çok sık otobüs seferleri bulunur. Otobüsler, zaman verimliliği açısından neredeyse her zaman hızlı olan iç rotayı (Korkuteli üzerinden) kullanır. Otobüs yolculuğu, verilen molalarla birlikte ortalama 5 ila 6 saat arasında sürer.

Antalya Otogarı ile Marmaris Otogarı arasında, özellikle yaz sezonunda çok sık otobüs seferleri bulunur. Otobüsler, zaman verimliliği açısından neredeyse her zaman hızlı olan iç rotayı (Korkuteli üzerinden) kullanır. Otobüs yolculuğu, verilen molalarla birlikte ortalama arasında sürer. Uçakla ve Tekneyle: Marmaris'e en yakın havalimanı Dalaman Havalimanı'dır (DLM). Antalya'dan Dalaman'a direkt uçuşlar çok nadirdir veya hiç yoktur. İstanbul aktarmalı bir uçuş ise karayolundan çok daha uzun sürer. Dolayısıyla uçak pratik bir seçenek değildir. İki şehir arasında düzenli bir feribot hattı da bulunmamaktadır, ancak bu eşsiz kıyı şeridi, birkaç güne yayılan "Mavi Yolculuk" teknelerinin ana güzergahıdır.