Antalya Lise taban puanları 2021 merak edilenler arasında. Milyonlarca lise adayı lise tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Önce gidecekleri lise için araştırma yapmak istiyorlar. Antalya Lise taban puanları 2020 açıklanmışıtı. MEB 2021 tercih robotu yayınlayarak öğrencilerin işlerini kolaylaştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilen ve 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katıldığı LGS maratonunda tercih dönemi için geri sayım başladı. İşte LGS tercihleri ve yüzdelik dilim hakkında merak edilenler...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2021'i adaylarla paylaştı. LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre 2021 LGS tercihleri 05-16 Temmuz 2021 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr ya da https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden alınacak.



Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için Tıklayınız

2021 LGS KONTENJAN TABLOLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI

2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. Aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sınava katılan öğrenciler arasında elde edilen başarı sıralamasına karşılık gelir. Sınava katılan öğrenci sınavda verdiği yanıtların doğru-yanlış hesaplamasından elde ettiği başarı puanıyla hangi yüzdelik dilim içerisine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.

MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI

Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 2020 LGS taban puanları belli olmuştu. İşte 2020 yılına göre lise taban puanları...

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 468,4765 0,67 0,01 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 449,8181 1,76 0,3 ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 439,2843 2,64 0,02 ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 438,1982 2,75 0,04 ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 437,8558 2,78 0,68 ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 435,8104 2,99 0,18 ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 428,0976 3,81 1,35 ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 419,6983 4,84 0,82 ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 417,5975 5,13 2,84 ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 417,2269 5,17 0,8 ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 410,8388 6,09 3,12 ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 410,7152 6,11 0,5 ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 408,2836 6,48 0,1 ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 405,8092 6,88 2,64 ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 402,6455 7,4 1,19 ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 400,4684 7,78 2,76 ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 398,4114 8,14 0,98 ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 392,2437 9,28 0,15 ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 389,4608 9,85 1,56 ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 386,2568 10,5 0,43 ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 384,617 10,85 2,77 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 379,3215 12 2,92 ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 376,3939 12,69 0,37 ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 374,1203 13,23 6,26 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 372,211 13,69 4,04 ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 362,3736 16,19 6,12 ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 354,2864 18,41 6,92 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 352,5304 18,9 10,47 ANTALYA / ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 351,5325 19,19 8,19 ANTALYA / MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 348,4153 20,11 6,95 ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 343,3319 21,63 5,75 ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 340,0864 22,63 9,65 ANTALYA / ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 338,0727 23,26 12,43 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 331,67 25,34 10,48 ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 328,0414 26,56 9,11 ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 327,4949 26,74 9,94 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 326,2646 27,16 12,64 ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 323,6391 28,08 13,44 ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,382 29,25 15,48 ANTALYA / KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 319,1449 29,7 9,63 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 314,5961 31,4 7,53 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 308,0106 33,92 14,07 ANTALYA / GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 277,3817 47,66 5,11 ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 271,1615 50,92 20,33 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 265,7863 53,85 16,22 ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 262,0263 56 21,16 ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 210,6712 88,33 12,25