Reuters

Global Yatırım Holding'in liman iştiraki Global Ports Holding Antalya Limanı'nın işletme hakkını 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals WLL'ye satmak için anlaştı.

Global Ports Holding tarafından Londra borsasına yapılan açıklamada satış geliri ile şirketin Kasım 2021'de geri ödeyeceği 250 milyon dolarlık eurobondun bir kısmının finanse edileceği belirtildi.

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nin (Port Akdeniz) Antalya Limanı'nı Ağustos 2028'e kadar işletme hakkı bulunuyordu.