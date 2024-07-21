Antalya kavruluyor: Termometreler 46 dereceyi gördü
Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
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Türkiye, son yılların en sıcak temmuz ayını yaşıyor. Hava sıcaklığının en çok hissedildiği ilerin başında da Antalya geliyor.
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Hava sıcaklığının 46, nem oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığı kentte sıcaktan bunalanların adresi yeine Konyaaltı Sahili oldu.
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Öğle saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun arttığı gözlendi.
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Tatilciler su sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü sahilde denize girip, serinlemeye çalıştı.
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Kimi tatilciler şemsiyelerin altında güneşin yakıcı etkisinden korunmaya çalışırken, kimisi sahil bandında bulunan ağaçların altında dinlenmeyi tercih etti.
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