Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı darp ederek öldüren Kıvanç Şensöz, hakim karşısına çıktı. Şensöz için istenen ceza belli oldu
Antalya'nın Kepez ilçesinde, 12 Ekim 2024'te Kıvanç Şensöz, eşinin sosyal medyada paylaştığı çiçek buketli fotoğrafı çiçekçilik yapan Eşref Yunus Yıldırıcı'ya ait iş yerinin sosyal medya hesabından paylaşılmasına tepki göstermişti.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADIHayatını kaybeden çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı.
AA'daki habere göre çiçekçinin kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ileri sürülen fotoğraf nedeniyle çıkan tartışmada Kıvanç Şensöz tarafından darp edilen Eşref Yunus Yıldırıcı ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Bu çiçekli paylaşım nedeniyle feci darp yaşandı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTIKatil zanlısı Kıvanç Şensöz.
Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu.
MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Söz verilen sanık, söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirtti. Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kıvanç Şensöz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.