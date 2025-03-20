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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!

        Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı darp ederek öldüren Kıvanç Şensöz, hakim karşısına çıktı. Şensöz için istenen ceza belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:34
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        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde, 12 Ekim 2024'te Kıvanç Şensöz, eşinin sosyal medyada paylaştığı çiçek buketli fotoğrafı çiçekçilik yapan Eşref Yunus Yıldırıcı'ya ait iş yerinin sosyal medya hesabından paylaşılmasına tepki göstermişti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Hayatını kaybeden çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı.
        Hayatını kaybeden çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı.

        AA'daki habere göre çiçekçinin kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ileri sürülen fotoğraf nedeniyle çıkan tartışmada Kıvanç Şensöz tarafından darp edilen Eşref Yunus Yıldırıcı ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Bu çiçekli paylaşım nedeniyle feci darp yaşandı.
        Bu çiçekli paylaşım nedeniyle feci darp yaşandı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Katil zanlısı Kıvanç Şensöz.
        Katil zanlısı Kıvanç Şensöz.

        Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Söz verilen sanık, söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirtti. Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kıvanç Şensöz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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