Antalya Gençlik Merkezi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal ve akademik ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir gençlik merkezi açtı.

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Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Parkı'nda "Gençlik Merkezi"ni hizmete açtı. Akdeniz ve Toros Dağları'nın eşsiz manzarasına sahip merkez, üniversite öğrencileri, gençlik toplulukları ve STK'lara buluşma ve etkinlik alanı sağlıyor.

Son olarak, Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri, merkezin terasında erken yılbaşı konseptli bir etkinlik düzenledi. Karaoke etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçiren öğrenciler, merkezin gençlik liderlerinden yapılan projelerle ilgili bilgi aldı.

Etkinliğin sonunda öğrencilere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni yıl mesajını içeren küçük hediyeler ve 1 yıllık dijital kütüphane kartı verildi. Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, merkezin yakında gençlere yönelik psikolojik danışmanlık, e-ticaret eğitimleri ve İngilizce konuşma kulüpleri gibi hizmetlere de başlayacağını belirterek, "Gençler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nden randevu alarak bu imkânlardan faydalanabilir" dedi.