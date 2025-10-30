Antalya - Finike kaç kilometre? Antalya - Finike arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya - Finike kaç kilometre? Antalya - Finike arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

D400 karayolunun Antalya'dan batıya doğru kıvrılan bölümü, sadece bir asfalt şeridi değil, aynı zamanda tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyimdir. Bu yol, Kemer'in hareketli marinalarını, Olimpos'un bohem ruhunu ve Kumluca'nın bereketli seralarını geride bırakarak, adını verdiği portakalla ünlenmiş sakin liman Finike'ye ulaşır. Her virajında farklı bir koyun, her tünelin çıkışında farklı bir antik kentin fısıltısını taşıyan bu güzergah, yolculuğun kendisini varış noktasından daha heyecanlı kıldığı ender rotalardandır. Bu yazıda, Antalya ile Finike arasındaki mesafeyi, bu efsanevi yolun sunduğu deneyim, ulaşım seçenekleri ve yolun sonundaki portakal bahçelerinin vaat ettikleriyle birlikte ele alacağız.

REKLAM

REKLAM advertisement1

ANTALYA - FİNİKE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antalya ile Finike arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için tek ve standart bir güzergah üzerinden ölçülür. Antalya şehir merkezinden (örneğin Konyaaltı'ndan) Finike ilçe merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 115 kilometredir.

Bu mesafe, ilk bakışta kısa gibi görünse de, yolun coğrafi yapısı nedeniyle algılanan süre biraz daha uzun olabilir. Yol, Torosların bir kolu olan Beydağları'nın denize dik inen yamaçlarını takip ettiği için bol virajlı ve manzaralıdır. Bu nedenle, Antalya - Finike kaç kilometre sorusunun yanıtı, hızlı bir otoyol yolculuğundan çok, keyifli ve manzaralı bir sahil yolu seyahatine işaret eder. Planlama yaparken Antalya - Finike kaç km sorusunu 115-120 km olarak baz alabilir, ancak bu mesafenin her anında size eşlik edecek Akdeniz manzarasının tadını çıkarmaya hazır olmalısınız.

REKLAM ANTALYA - FİNİKE ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla seyahat edecekler için Antalya - Finike arası mesafe ne kadar sorusu, Türkiye'nin en ünlü turistik yollarından biri olan D400 karayolu üzerindeki bir yolculuğu tanımlar. Güzergah şu şekildedir: Antalya'dan Çıkış: Antalya'nın batı çıkışından D400 karayoluna girilir ve Kemer yönüne doğru ilerlenir.

Antalya'nın batı çıkışından D400 karayoluna girilir ve Kemer yönüne doğru ilerlenir. Kemer ve Kumluca Etabı: Yol, Beldibi, Göynük ve Kemer gibi önemli tatil beldelerinin içinden veya kenarından geçer. Kemer'den sonra yol, Tekirova'yı ve Çıralı/Olimpos kavşağını geride bırakarak daha virajlı bir hal alır ve Kumluca'ya ulaşır. Bu bölüm, yolculuğun en yoğun ve en manzaralı kısımlarından biridir.

Yol, Beldibi, Göynük ve Kemer gibi önemli tatil beldelerinin içinden veya kenarından geçer. Kemer'den sonra yol, Tekirova'yı ve Çıralı/Olimpos kavşağını geride bırakarak daha virajlı bir hal alır ve Kumluca'ya ulaşır. Bu bölüm, yolculuğun en yoğun ve en manzaralı kısımlarından biridir. Kumluca'dan Finike'ye: Domates ve turfanda sebze seralarıyla ünlü Kumluca ovasını geçtikten sonra, yaklaşık 20 kilometrelik kısa bir sürüşün ardından, narenciye bahçeleriyle çevrili Finike ilçe merkezine varılır. Yolun tamamı yüksek kaliteli asfalta sahip olmakla birlikte, özellikle Kemer sonrası bölümlerdeki keskin virajlar ve daralan şeritler nedeniyle dikkatli bir sürüş gerektirir. ANTALYA - FİNİKE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Antalya - Finike ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına ve özellikle yaz aylarındaki mevsimsel trafik yoğunluğuna göre değişir. Özel Araçla: Yaklaşık 115 kilometrelik bu mesafe, normal trafik koşullarında, özel araçla ortalama 1 saat 45 dakika ile 2 saat 15 dakika arasında kat edilebilmektedir. Ancak, yaz aylarında (özellikle hafta sonları ve bayram tatillerinde) Kemer ve diğer tatil beldelerindeki trafik yoğunluğu nedeniyle bu süre 3 saate kadar uzayabilir.

Yaklaşık 115 kilometrelik bu mesafe, normal trafik koşullarında, özel araçla ortalama arasında kat edilebilmektedir. Ancak, yaz aylarında (özellikle hafta sonları ve bayram tatillerinde) Kemer ve diğer tatil beldelerindeki trafik yoğunluğu nedeniyle bu süre 3 saate kadar uzayabilir. Otobüsle: Antalya Otogarı'ndan Finike'ye günün hemen her saati düzenli olarak otobüs ve minibüs seferleri bulunmaktadır. Özellikle "Batı Antalya Tur" gibi yerel kooperatifler bu hatta çok sık çalışır. Otobüs yolculuğu, güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında sürmektedir.

Antalya Otogarı'ndan Finike'ye günün hemen her saati düzenli olarak otobüs ve minibüs seferleri bulunmaktadır. Özellikle "Batı Antalya Tur" gibi yerel kooperatifler bu hatta çok sık çalışır. Otobüs yolculuğu, güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama arasında sürmektedir. Tekneyle (Mavi Yolculuk Konsepti): Antalya ile Finike arasında düzenli bir feribot veya deniz otobüsü seferi bulunmamaktadır. Ancak bu rota, Türkiye'nin en popüler "Mavi Yolculuk" güzergahlarından biridir. Antalya veya Kemer'den kalkan özel yatlar ve guletler, bu eşsiz kıyı şeridini birkaç güne yayılan bir deniz yolculuğuyla kat ederek Finike ve Kaş'a kadar uzanır. Bu, bir ulaşımdan çok, başlı başına bir tatil deneyimidir.

Antalya ile Finike arasında düzenli bir feribot veya deniz otobüsü seferi bulunmamaktadır. Ancak bu rota, Türkiye'nin en popüler "Mavi Yolculuk" güzergahlarından biridir. Antalya veya Kemer'den kalkan özel yatlar ve guletler, bu eşsiz kıyı şeridini birkaç güne yayılan bir deniz yolculuğuyla kat ederek Finike ve Kaş'a kadar uzanır. Bu, bir ulaşımdan çok, başlı başına bir tatil deneyimidir. Uçakla ve Trenle: İki merkez arasında mesafenin çok kısa olması ve Finike'de havalimanı veya tren istasyonu bulunmaması nedeniyle, bu ulaşım modları bu güzergah için geçerli değildir. Antalya ile Finike arasındaki 115 kilometrelik kısa mesafe, Türkiye'nin en güzel manzaralı yollarından birinde, yaklaşık iki saat süren keyifli bir yolculuk sunar. Bu seyahat, sizi sadece turizmin kalbi Antalya'dan portakalın başkenti Finike'ye değil, aynı zamanda modern dünyanın gürültüsünden, antik Likya'nın sessiz ve görkemli kalıntılarına doğru da taşıyan unutulmaz bir deneyimdir.