Antalya - Finike kaç kilometre? Antalya - Finike arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Bir yanda Beydağları'nın çam kokulu yamaçları, diğer yanda Akdeniz'in her virajda farklı bir tonunu sergileyen lacivert suları... Antalya'dan Finike'ye uzanan yol, Türkiye'nin belki de en güzel manzaralı ve en keyifli karayolu rotalarından biridir. Bu sadece bir ulaşım güzergahı değil, aynı zamanda antik Likya'nın kalbine doğru yapılan, her kilometresi ayrı bir kartpostal güzelliği sunan bir seyahattir. Peki, turizmin başkentini portakalın başkentine bağlayan bu görsel şölen, kaç kilometre ve ne kadar sürüyor? İşte detaylar.
D400 karayolunun Antalya'dan batıya doğru kıvrılan bölümü, sadece bir asfalt şeridi değil, aynı zamanda tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyimdir. Bu yol, Kemer'in hareketli marinalarını, Olimpos'un bohem ruhunu ve Kumluca'nın bereketli seralarını geride bırakarak, adını verdiği portakalla ünlenmiş sakin liman Finike'ye ulaşır. Her virajında farklı bir koyun, her tünelin çıkışında farklı bir antik kentin fısıltısını taşıyan bu güzergah, yolculuğun kendisini varış noktasından daha heyecanlı kıldığı ender rotalardandır. Bu yazıda, Antalya ile Finike arasındaki mesafeyi, bu efsanevi yolun sunduğu deneyim, ulaşım seçenekleri ve yolun sonundaki portakal bahçelerinin vaat ettikleriyle birlikte ele alacağız.
ANTALYA - FİNİKE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?
Antalya ile Finike arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için tek ve standart bir güzergah üzerinden ölçülür. Antalya şehir merkezinden (örneğin Konyaaltı'ndan) Finike ilçe merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 115 kilometredir.
Bu mesafe, ilk bakışta kısa gibi görünse de, yolun coğrafi yapısı nedeniyle algılanan süre biraz daha uzun olabilir. Yol, Torosların bir kolu olan Beydağları'nın denize dik inen yamaçlarını takip ettiği için bol virajlı ve manzaralıdır. Bu nedenle, Antalya - Finike kaç kilometre sorusunun yanıtı, hızlı bir otoyol yolculuğundan çok, keyifli ve manzaralı bir sahil yolu seyahatine işaret eder. Planlama yaparken Antalya - Finike kaç km sorusunu 115-120 km olarak baz alabilir, ancak bu mesafenin her anında size eşlik edecek Akdeniz manzarasının tadını çıkarmaya hazır olmalısınız.
ANTALYA - FİNİKE ARASI MESAFE NE KADAR?
Özel araçla seyahat edecekler için Antalya - Finike arası mesafe ne kadar sorusu, Türkiye'nin en ünlü turistik yollarından biri olan D400 karayolu üzerindeki bir yolculuğu tanımlar.
Güzergah şu şekildedir:
Yolun tamamı yüksek kaliteli asfalta sahip olmakla birlikte, özellikle Kemer sonrası bölümlerdeki keskin virajlar ve daralan şeritler nedeniyle dikkatli bir sürüş gerektirir.
ANTALYA - FİNİKE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Antalya - Finike ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına ve özellikle yaz aylarındaki mevsimsel trafik yoğunluğuna göre değişir.
Antalya ile Finike arasındaki 115 kilometrelik kısa mesafe, Türkiye'nin en güzel manzaralı yollarından birinde, yaklaşık iki saat süren keyifli bir yolculuk sunar. Bu seyahat, sizi sadece turizmin kalbi Antalya'dan portakalın başkenti Finike'ye değil, aynı zamanda modern dünyanın gürültüsünden, antik Likya'nın sessiz ve görkemli kalıntılarına doğru da taşıyan unutulmaz bir deneyimdir.