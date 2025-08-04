Antalya'dan günlük ziyaretçi rekoru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 3 Ağustos'ta günlük ziyaretçi rekoru kırıldığını duyurdu. 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı ziyaretçi havayoluyla Antalya'ya geldi.

Bakan Ersoy, rekoru sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

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"Antalya’dan yine gurur verici yeni bir rekor!

Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı.

Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor.

Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi.

Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor.

Gururluyuz."

Antalya’dan yine gurur verici yeni bir rekor!



Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı.



Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor.



Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin… pic.twitter.com/tORyvsx79w — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 4, 2025