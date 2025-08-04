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        Haberler Ekonomi Turizm Antalya'dan günlük ziyaretçi rekoru - Turizm Haberleri

        Antalya'dan günlük ziyaretçi rekoru

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 3 Ağustos'ta günlük ziyaretçi rekoru kırıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 12:50 Güncelleme: 04.08.2025 - 12:50
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        Bakan Ersoy duyurdu: Turizmde yeni rekor
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 3 Ağustos'ta günlük ziyaretçi rekoru kırıldığını duyurdu. 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı ziyaretçi havayoluyla Antalya'ya geldi.

        Bakan Ersoy, rekoru sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

        "Antalya’dan yine gurur verici yeni bir rekor!

        Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı.

        Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor.

        Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi.

        Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor.

        Gururluyuz."

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