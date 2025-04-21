Antalya'da yavru köpek balığı teknenin çapasına saldırdı

Antalya’da mako cinsi bir köpek balığının balıkçı teknesinin sanal çapasına saldırdığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde kılavuz balıklar eşliğinde teknenin etrafından dolanan köpek balığının bir anda tekneye saldırdığı ve sonrasında yaşanan panik anları görüldü.

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Amatör balıkçılık ile uğraşan Savaş Güzel’in çektiği görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Güzel, "Oğlumu hafta sonunda eğlendirmek için balığa çıkmıştık. Yaklaşık 30 metre derinliğe gelmiştik. O esnada büyük bir yüzgeç gördük su yüzeyinde, merak edip biraz yaklaştık. O anda da teknemizin sanal çapası sudaydı. Köpek balığını gördük. Önce bir hamle yaptı, biz ön tarafa geçtiğini sandık ama teknenin sanal çapasına saldırmış" dedi.

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"AKDENİZ'DE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK MAKOYDU"

Birkaç dakika uğraşıp mako cinsi köpek balığını sanal çapadan kurtarmaya çalıştıklarını belirten Savaş Güzel, "Yaklaşık bir 15-20 dakika daha teknenin yakınlarında bize kendini göstererek yüzdü. Sonradan da uzaklaşıp gitti, herhangi bir sorun yaşamadık ama çapamız baya bir zarar gördü. Bu mako cinsi köpek balıkları çok meraklı bir cins ve Akdeniz’de gördüğüm en büyük makolardan birisiydi. Aktif olarak her zaman balığa çıkıyoruz. Akdeniz'de böyle büyük bir mako balığı hiç görmemiştim. Makoyu suda canlı gözle görmek bizim için harikaydı" şeklinde konuştu.

"GÖRÜNTÜDEKİ YAVRU BİR MAKOYDU" Köpek balığının yavru bir mako olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’da "Vatandaşın çektiği görüntünün iki önemli yanı var. İlki mako köpek balığı açıkta özellikle orkinoslarla ve palamut türleriyle gezer. Ve onların içerisinde olduğu için balıkçımız buna palamut köpek balığı ismini verir. Aynı familyadan olduğu için onlarla birlikte hareket eder, onlarla avlanır. Yakalanan görüntülerdeki mako köpek balığı yetişkin bir birey değil, Yavru, daha çocuk. Dolayısıyla avlanmayı bilmiyor. Muhtemelen oradaki balıkçılarımız da onu yemle cezbetti. O da teknenin etrafında dolaştı" dedi. REKLAM "KORUMA ALTINDAKİ TÜRLERDEN" Mako cinsi köpek balıklarının kırmızı listede olduğunu ve avlanmasının yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kırmızı listede bunlar. Antalya körfezi makolar için önemli bir üreme alanı oluşturuyor. Bu bizim için değerli bir şey. Korkmamamız gerekiyor. İnsanların yüzdüğü alanlara kadar gelmiyorlar. Gelseler de bizden korkarlar. Zaten dikkat ederseniz yaklaşık 1 metre civarında yavrular bunlar. Makolar 4 ile 14 arasında yavru verir. Annenin karnındaki gebelik süresi de 1.5 seneye yaklaşır, daha sonra yavru doğar. Yavrular 60-70 cm civarındadır" dedi.

Sayıları hızla azalan türler arasındaKöpek balıkların dünyada hızla azalan türler arasında bulunduğunun altını çizen Gökoğlu, "Balıkçılarımızın yakaladıkları an bu canlıları doğaya bırakmaları gerekiyor. Akdeniz ekosistemi açısından makoların önemli görevleri var. Dengeleri korur bu balıklar. Dolayısıyla insanlara zararı yok. Şu ana kadar Akdeniz'de yahut Türkiye kıyılarında köpek balığı saldırısı şu ana kadar duyduk mu? Duymadık. Yaşamımın çok büyük bir kısmı suyun altında geçiyor benim. Vatandaşımız da korkmasın. Dün de suyun altındaydım. Tehlike yok, korku yok. Denizlerimiz temiz. Vatandaşlarımız güvenle denize girebilirler" şeklinde konuştu.