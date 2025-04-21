Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Antalya'da yavru köpek balığı teknenin çapasına saldırdı

        Antalya'da yavru köpek balığı teknenin çapasına saldırdı

        Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında bir köpek balığının amatör balıkçı teknesinin çapasına saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Balıkçı Savaş Güzel, "Biraz korktuk, biraz heyecanlandık ama güzel anlar yaşadık" diye konuşurken, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görüntülerdeki köpek balığının yavru bir balık olduğunu belirterek, denize girecek olan vatandaşların tedirgin olmaması ve korkmaması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:27 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yavru köpek balığı teknenin çapasına saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya’da mako cinsi bir köpek balığının balıkçı teknesinin sanal çapasına saldırdığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

        Görüntülerde kılavuz balıklar eşliğinde teknenin etrafından dolanan köpek balığının bir anda tekneye saldırdığı ve sonrasında yaşanan panik anları görüldü.

        Amatör balıkçılık ile uğraşan Savaş Güzel’in çektiği görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

        Güzel, "Oğlumu hafta sonunda eğlendirmek için balığa çıkmıştık. Yaklaşık 30 metre derinliğe gelmiştik. O esnada büyük bir yüzgeç gördük su yüzeyinde, merak edip biraz yaklaştık. O anda da teknemizin sanal çapası sudaydı. Köpek balığını gördük. Önce bir hamle yaptı, biz ön tarafa geçtiğini sandık ama teknenin sanal çapasına saldırmış" dedi.

        REKLAM

        "AKDENİZ'DE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK MAKOYDU"

        Birkaç dakika uğraşıp mako cinsi köpek balığını sanal çapadan kurtarmaya çalıştıklarını belirten Savaş Güzel, "Yaklaşık bir 15-20 dakika daha teknenin yakınlarında bize kendini göstererek yüzdü. Sonradan da uzaklaşıp gitti, herhangi bir sorun yaşamadık ama çapamız baya bir zarar gördü. Bu mako cinsi köpek balıkları çok meraklı bir cins ve Akdeniz’de gördüğüm en büyük makolardan birisiydi. Aktif olarak her zaman balığa çıkıyoruz. Akdeniz'de böyle büyük bir mako balığı hiç görmemiştim. Makoyu suda canlı gözle görmek bizim için harikaydı" şeklinde konuştu.

        "GÖRÜNTÜDEKİ YAVRU BİR MAKOYDU"

        Köpek balığının yavru bir mako olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’da "Vatandaşın çektiği görüntünün iki önemli yanı var. İlki mako köpek balığı açıkta özellikle orkinoslarla ve palamut türleriyle gezer. Ve onların içerisinde olduğu için balıkçımız buna palamut köpek balığı ismini verir. Aynı familyadan olduğu için onlarla birlikte hareket eder, onlarla avlanır. Yakalanan görüntülerdeki mako köpek balığı yetişkin bir birey değil, Yavru, daha çocuk. Dolayısıyla avlanmayı bilmiyor. Muhtemelen oradaki balıkçılarımız da onu yemle cezbetti. O da teknenin etrafında dolaştı" dedi.

        REKLAM

        "KORUMA ALTINDAKİ TÜRLERDEN"

        Mako cinsi köpek balıklarının kırmızı listede olduğunu ve avlanmasının yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kırmızı listede bunlar. Antalya körfezi makolar için önemli bir üreme alanı oluşturuyor. Bu bizim için değerli bir şey. Korkmamamız gerekiyor. İnsanların yüzdüğü alanlara kadar gelmiyorlar. Gelseler de bizden korkarlar. Zaten dikkat ederseniz yaklaşık 1 metre civarında yavrular bunlar. Makolar 4 ile 14 arasında yavru verir. Annenin karnındaki gebelik süresi de 1.5 seneye yaklaşır, daha sonra yavru doğar. Yavrular 60-70 cm civarındadır" dedi.

        Sayıları hızla azalan türler arasındaKöpek balıkların dünyada hızla azalan türler arasında bulunduğunun altını çizen Gökoğlu, "Balıkçılarımızın yakaladıkları an bu canlıları doğaya bırakmaları gerekiyor. Akdeniz ekosistemi açısından makoların önemli görevleri var. Dengeleri korur bu balıklar. Dolayısıyla insanlara zararı yok. Şu ana kadar Akdeniz'de yahut Türkiye kıyılarında köpek balığı saldırısı şu ana kadar duyduk mu? Duymadık. Yaşamımın çok büyük bir kısmı suyun altında geçiyor benim. Vatandaşımız da korkmasın. Dün de suyun altındaydım. Tehlike yok, korku yok. Denizlerimiz temiz. Vatandaşlarımız güvenle denize girebilirler" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yavru köpek balığı
        #Antalya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Habertürk Anasayfa